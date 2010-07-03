ГД приняла пакет законов о повышении безопасности детского отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкирн Денис

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет законов, которые направлены на повышение качества и безопасности детского отдыха, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается установить обязанности организаций отдыха детей и их оздоровления по представлению сведений о своей деятельности в органы исполнительной власти, чтобы включить их в соответствующие реестры. Это будет подтверждать создание в этих организациях безопасных условий для детей.



До 1 июня 2020 года устанавливается переходный период, после которого организации, не подавшие сведения в указанный реестр, не смогут оказывать услуги по организации детского отдыха.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на важность того, что список компаний, которые могут законно организовывать детский отдых, будет доступен к просмотру в интернете всем желающим. "Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", – приводят "Дни.ру" его слова.

Второй документ устанавливает административную ответственность за деятельность в этой сфере, осуществляющуюся организациями или ИП, сведения о которых отсутствуют в реестрах в виде штрафов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, МЧС России разработало требования пожарной безопасности для палаток, которые предназначены для детских лагерей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Он отметил, что речь только о палатках, которые предназначены для детских лагерей.

Внеплановые проверки в России выявили 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 – палаточного типа. 33 детских лагеря, в том числе 16 палаточных, работали без разрешений. По итогом проверок было устранено около 15 тысяч нарушений.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка – три девочки и мальчик – погибли. Еще девять человек пострадали.

Следственный комитет завел два уголовных дела после пожара в "Холдоми". Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков, а также ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

