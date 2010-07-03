В Минпросвещения вступились за спреи от комаров в детских палаточных лагерях

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МЧС предложило изменить правила противопожарного режима после ЧП в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, жертвами которого стали четверо детей. Минпросвещения подготовило замечания к проекту спасателей, сообщает газета "Известия".

Там хотят оставить в палаточных лагерях аэрозоли от насекомых и газовые баллоны для приготовления пищи. Для безопасности их предлагают оставлять в отдельной хозяйственной палатке. В МЧС высказывались за их запрет.

Минпросвещения также против возрастного ограничения для участников походов. В МЧС же считают, что в палаточных лагерях могут отдыхать только дети старше 10 лет.

В правила могут добавить еще одно требование. Хозпалатка должна находиться на значительном расстоянии от других, отметил зампред Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Сергей Воронов. Вокруг нее нужно убрать сухостой и насыпать песок и землю.

МЧС настаивает: на каждую группу палаток, занимающую до 400 квадратных метров, должно приходиться по два огнетушителя. Минспросвещения предлагает использовать их только в стационарных палаточных лагерях.

В проекте МЧС изначально было 30 пунктов. Эксперты заявили, что большинство невозможно выполнить.

Тогда список сократили до 10. Однако Минпросвещения оспорило некоторые и из них. Новые требования должны вступить в силу к следующим летним каникулам.

Внеплановые проверки в России выявили 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 – палаточного типа. По итогом было устранено порядка 15 тысяч нарушений.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в июле. Огонь охватил территорию в 2,4 тысячи квадратных метров.

В лагере в тот момент находились 175 детей. Три девочки и мальчик погибли, еще девять человек пострадали.

Было возбуждено два уголовных дела. Директора лагеря Максима Кузнецова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталия Бурлакова, а также ответственного за проверки сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева арестовали.