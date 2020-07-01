Процесс голосования по поправкам в Конституцию в Москве проходит в штатном режиме – Массух

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Процесс голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в штатном режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илью Массуха.

"Самая главная наша задача – обеспечить честность, прозрачность и корректность процедуры подсчета, но до нее мы еще не дошли. Пока процесс голосования проходит абсолютно штатно", – сказал Массух.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой рассказал, что серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, не зарегистрировано. За процессом голосования следят наблюдатели, представители общественных организаций, члены партий, а также сами голосующие.

30 июня в 20:00 завершилось онлайн-голосование. Явка составила 93%. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

1 июля – финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. Проведение голосования по поправкам в Конституцию в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в 20:00.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24.

