В ходе голосования не зафиксировано серьезных нарушений, способных повлиять на итоги – МВД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, не зарегистрировано. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового.

Он рассказал, что на 16:00 было получено 126 сообщений о нарушениях во время голосования. Всего с начала голосования, по его словам, зафиксировано 839 сообщений.

"Подчеркну предварительность этих чисел. Серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги голосования по Конституции РФ, не зарегистрировано на сегодняшний час", – сказал Горовой.

30 июня в 20:00 завершилось онлайн-голосование. Явка составила 93%. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

1 июля – финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. Проведение голосования по поправкам в Конституцию в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в 20:00.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24.

