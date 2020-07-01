Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 12:00 составила 45,81%

12:54
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Явка на голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Москве на 12:00 составила 45,81%, из них электронное голосование – 12,58%. Об этом сообщил Центризбирком России.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что высокая явка на голосовании свидетельствует о том, что гражданам удобно посещать участки в течение нескольких дней. Она отметила, что голосующим было предоставлено право не только выбрать удобную для себя дату для голосования, но и выбрать его формат.
Памфилова уточнила, что участники голосования могли ранее отдать свой голос дистанционно, сейчас они могут это сделать на дому или на своем участке. Представитель ЦИК также отметила, что за дни голосования не было обнаружено серьезных нарушений.
По ее словам, за все время к ним поступило минимальное количество обращений по нарушениям. За процессом голосования следят наблюдатели, представители общественных организаций, члены партий, а также сами голосующие.
Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, в свою очередь, заявил, что на всех столичных участках обеспечено видеонаблюдение. Оно осуществлялось с первого дня голосования – 25 июня, за его процессом наблюдал Оперативный штаб. 1 июля это сделать могут все желающие до окончания голосования по ссылке.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в среду в 20:00. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24
Явка на голосовании в Москве на 10:30 составила 42,36%
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