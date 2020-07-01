Средняя явка на голосование по поправкам в Конституцию на 18:00 составила 63,32%

18:28
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Явка на голосование по поправкам в Конституцию по стране составляет 63,32%, сообщается в данных ЦИК. Это средний показатель на 18:00 мск.
Серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги, не зарегистрировано, заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой. Как передает Агентство "Москва", к 16:00 поступило 126 сообщений о происшествиях. Всего с начала голосования их зафиксировано 839, уточнил Горовой.
Представитель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, что высокая явка говорит о том, что гражданам удобно посещать участки в течение нескольких дней. Она напомнила, что голосующим дали право не только выбрать удобную для себя дату для голосования, но и его формат.
Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. 30 июня стало последним днем, когда отдать голос можно было дистанционно, это было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области. Онлайн-голосование завершилось с явкой 93%. Всего на него зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.
В Москве проведение голосования по поправкам в Конституцию обеспечивают 45 тысяч человек. Закончится оно в 20:00.
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: