Средняя явка на голосование по поправкам в Конституцию на 18:00 составила 63,32%

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Явка на голосование по поправкам в Конституцию по стране составляет 63,32%, сообщается в данных ЦИК. Это средний показатель на 18:00 мск.

Серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги, не зарегистрировано, заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой. Как передает Агентство "Москва", к 16:00 поступило 126 сообщений о происшествиях. Всего с начала голосования их зафиксировано 839, уточнил Горовой.

Представитель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, что высокая явка говорит о том, что гражданам удобно посещать участки в течение нескольких дней. Она напомнила, что голосующим дали право не только выбрать удобную для себя дату для голосования, но и его формат.

Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. 30 июня стало последним днем, когда отдать голос можно было дистанционно, это было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области. Онлайн-голосование завершилось с явкой 93%. Всего на него зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

В Москве проведение голосования по поправкам в Конституцию обеспечивают 45 тысяч человек. Закончится оно в 20:00.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24.