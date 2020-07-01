На участках обеспечена безопасность голосующих по поправкам в Конституцию – политолог

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

На участках обеспечена безопасность голосующих граждан по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Общероссийской общественной организации "Российское общество политологов" Андрея Шутова.

"Необходимо отметить, что сама идея президента страны о том, чтобы за поправки в Конституцию проголосовали граждане нашей страны через всенародное голосование, она сама по себе придает этим поправкам очень мощную, сильную легитимность. Важно было обеспечить всю процедуру", – заявил Шутов.

Он добавил, что Центризбирком и наблюдатели делают все возможное, чтобы голосующие могли безопасно принять участие в голосовании на своем участке. Он отметил, что общественный контроль обеспечивает в том числе и Общественная палата.

"Мы знаем, что лидеры политических партий также поддержали эти поправки. Мы знаем роль Общественной палаты, которая обеспечивает общественный контроль. Все эти усилия дадут тот результат и, мне кажется, что поправки президента будут поддержаны в общем подавляющим большинством населения нашей страны", – выразил свое мнение Шутов.

Ранее официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов сообщил, что на столичных участках не зафиксировано серьезных нарушений. По его словам, голосование проходит в штатном режиме.

30 июня в 20:00 завершилось онлайн-голосование. Явка составила 93%. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

1 июля – финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. Проведение голосования по поправкам в Конституцию в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в 20:00. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24

