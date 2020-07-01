В столице не выявлено серьезных нарушений в ходе голосования

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На столичных участках для голосования по поправкам в Конституцию не зафиксировано серьезных нарушений, сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

По его словам, голосование проходит в штатном режиме.

"Как видно и по камерам видеоконтроля, и по сигналам от наблюдателей, людей на участках больше, чем, например, в выходные дни, так как сегодня основной день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Каких-то значимых нарушений на 14:30 в Москве не выявлено, хотя группа разбора сидит с самого раннего утра и будет сидеть до последнего сигнала, думаю, это продлится до поздней ночи", – приводил слова Асафова Агентство "Москва".

Представитель общественного штаба отметил, что каждый случай, поступающий от наблюдателей, проверяется.

По последним данным, общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 60,02%.

Представитель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что высокая явка на голосовании свидетельствует о том, что гражданам удобно посещать участки в течение нескольких дней. Она отметила, что голосующим было предоставлено право не только выбрать удобную для себя дату для голосования, но и выбрать его формат.

30 июня в 20:00 завершилось онлайн-голосование. Явка составила 93%. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.



1 июля – финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. Проведение голосования по поправкам в Конституцию в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в 20:00.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24

