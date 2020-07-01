Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 60%

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Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 60,02%. Об этом свидетельствуют данные информационного центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК)

Отмечается, что наибольшая явка зафиксирована в Туве, Чечне и Кемеровской области. Меньше всего граждан приняло участие в голосовании в Карелии и Мурманской области. За процессом голосования следят наблюдатели, представители общественных организаций, члены партий, а также сами голосующие.

Представитель ЦИК Элла Памфилова отметила, что высокая явка на голосовании свидетельствует о том, что гражданам удобно посещать участки в течение нескольких дней. Она отметила, что голосующим было предоставлено право не только выбрать удобную для себя дату для голосования, но и выбрать его формат.

30 июня в 20:00 завершилось онлайн-голосование. Явка составила 93%. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

1 июля – финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. Проведение голосования по поправкам в Конституцию в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в 20:00. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24

