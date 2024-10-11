Невестка Ливанова Екатерина сообщила, что артист в сознании

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Родственники госпитализированного народного артиста РСФСР Василия Ливанова рассказали, что он находится в сознании, сообщает ТАСС.

По словам невестки режиссера Екатерины Ливановой, с ним все в порядке. Она также опровергла сообщения о том, что артист в коме.

"Все в порядке, он в сознании, ничего он не в коме. Все благополучно", – подчеркнула она.

Ранее СМИ писали, что Ливанова ввели в медикаментозную кому. Также сообщалось, что состояние российского киноактера и режиссера ухудшилось, поэтому он продолжает находиться в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского.

Информация о госпитализации Ливанова появилась 3 октября. Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

Во вторник, 8 октября, в медучреждении заявляли, что состояние актера улучшилось и он находился в состоянии средней тяжести.

Эту информацию подтвердила супруга народного артиста РСФСР Елена, подчеркнув, что муж чувствует себя хорошо. Жена Ливанова добавляла, что актер выйдет на связь и все расскажет, когда придет время.