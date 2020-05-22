Ограничения на массовые мероприятия в столице будут снимать в последнюю очередь – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Массовые мероприятия разрешат в столице в последнюю очередь. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

"Массовые мероприятия - то, что, наверное, будет открываться в последнюю очередь", – сообщила заммэра.

До 31 мая правила режима самоизоляции в городе остаются прежними. В Москве действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты магазины, не продающие товары первой необходимости, а также кафе, салоны красоты и другие места, относящиеся к сфере услуг.

Кроме того, Сергей Собянин заявлял, что снятие ограничений, введенных в столице из-за пандемии коронавируса, будет зависеть от того, насколько добросовестно горожане будут соблюдать режим самоизоляции.

Так, с 12 мая в транспорте введен обязательный масочный режим. За его нарушение проигнорировавшего санитарные требования обяжут выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Помимо того, маски нужно носить в общественных местах. С проверкой выходят Роспотребнадзор и контролирующие организации. Для передвижения на общественном или личном транспорте требуется специальный пропуск. С 12 мая к работе постепенно начали возвращаться промышленные и строительные предприятия.

В понедельник, 25 мая, ряд центров госуслуг "Мои документы" возобновят работу. Москвичам можно будет их посетить в масках и перчатках. На входе в центры госуслуг будут измерять температуру бесконтактным способом.

С начала недели автомобилистам вновь станет доступен каршеринг. Взять машину в аренду можно будет не менее чем на 5 дней. Будет проводиться дезинфекция каждого транспортного средства.

В России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровело 99 825 человек.