Ограничения на массовые мероприятия в столице будут снимать в последнюю очередь – Ракова

21:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Массовые мероприятия разрешат в столице в последнюю очередь. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
"Массовые мероприятия - то, что, наверное, будет открываться в последнюю очередь", – сообщила заммэра.
До 31 мая правила режима самоизоляции в городе остаются прежними. В Москве действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты магазины, не продающие товары первой необходимости, а также кафе, салоны красоты и другие места, относящиеся к сфере услуг.
Кроме того, Сергей Собянин заявлял, что снятие ограничений, введенных в столице из-за пандемии коронавируса, будет зависеть от того, насколько добросовестно горожане будут соблюдать режим самоизоляции.
Так, с 12 мая в транспорте введен обязательный масочный режим. За его нарушение проигнорировавшего санитарные требования обяжут выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Помимо того, маски нужно носить в общественных местах. С проверкой выходят Роспотребнадзор и контролирующие организации. Для передвижения на общественном или личном транспорте требуется специальный пропуск. С 12 мая к работе постепенно начали возвращаться промышленные и строительные предприятия.
В понедельник, 25 мая, ряд центров госуслуг "Мои документы" возобновят работу. Москвичам можно будет их посетить в масках и перчатках. На входе в центры госуслуг будут измерять температуру бесконтактным способом.
С начала недели автомобилистам вновь станет доступен каршеринг. Взять машину в аренду можно будет не менее чем на 5 дней. Будет проводиться дезинфекция каждого транспортного средства.
В России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровело 99 825 человек.
На каком месте Москва в рейтинге активности столиц во время пандемии?
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