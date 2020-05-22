Центры госуслуг Москвы не будут обслуживать посетителей без масок и перчаток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Посетители столичных центров государственных услуг "Мои документы" не смогут воспользоваться сервисом, если на них не будет масок и перчаток. Часть центров возобновит работу уже с 25 мая, передает ТАСС заявление начальника управления Роспотребнадзора по городу Елены Андреевой.
По ее словам, для центров, вновь открываемых для москвичей, до этого составили алгоритм требований и предписаний, которые были выполнены.
"Мы проверили от самого начала до самого конца не только логистику прихода, приема, дистанцирования. Мы задавали вопрос: если не будет масок и перчаток, будут ли принимать посетителей?", – поделилась Андреева.
По ее словам, посетителям будет представлена услуга по предоставлению и масок, и перчаток.
"Будет проводиться термометрия, есть определенный запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков", – добавила Андреева.
Ранее стало известно, что на входе в центры госуслуг будут измерять температуру бесконтактным способом. Кроме того, в помещениях центров нанесут разметку для соблюдения соцдистанции, установят защитные стекла.
Столичные центры "Мои документы" с 25 мая начнут оказывать при личном посещении 144 услуги из 220, сообщила заммэра по вопросам социального развитии Анастасия Ракова.
Она напомнила, что с понедельника начнут работать 88 центров, которые равномерно размещены по территории столицы.
В столице 25 мая возобновят работу 88 центров госуслуг "Мои документы"
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