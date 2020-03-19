Власти Москвы не планируют закрывать крупные рынки из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Власти Москвы не намерены ограничивать работу крупных рынков из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Крупные рынки, продовольственные магазины и супермаркеты продолжают работу. Информация об их закрытии не соответствует действительности", – сказал Немерюк.
В связи с угрозой распространения коронавируса торговые центры Москвы переходят на особый режим работы. Продавцы не будут напрямую контактировать с покупателями, закрываются детские площадки.
Проводится массовая дезинфекция помещений. В фуд-молле "Депо" отменили все концерты и мастер-классы. В "Европейском" и на Центральном рынке проводят дополнительную уборку.
Закрывать торговые центры также не планируется. Более того, там существенного снижения покупательской активности пока не заметили. Количество посетителей, по данным аналитиков, в сравнении с аналогичным периодом февраля – марта прошлого года уменьшилось на 2-3 процента.
Торговые центры изменили порядок работы с покупателями
Ранее в Оперштабе опровергли информацию о введении комендантского часа в Москве. Там попросили доверять только официальным источникам информации.
Подобные сообщения опровергла и заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Владимир Путин призвал граждан не верить фейкам насчет коронавируса в РФ. Глава государства заверил, что власти страны не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не будут этого делать.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
С 16 марта ушел на каникулы проект "Московское долголетие", чтобы обезопасить представителей старшего поколения, входящих в группу риска заражения коронавирусом.
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