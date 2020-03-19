Власти Москвы не планируют закрывать крупные рынки из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Власти Москвы не намерены ограничивать работу крупных рынков из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Крупные рынки, продовольственные магазины и супермаркеты продолжают работу. Информация об их закрытии не соответствует действительности", – сказал Немерюк.

В связи с угрозой распространения коронавируса торговые центры Москвы переходят на особый режим работы. Продавцы не будут напрямую контактировать с покупателями, закрываются детские площадки.

Проводится массовая дезинфекция помещений. В фуд-молле "Депо" отменили все концерты и мастер-классы. В "Европейском" и на Центральном рынке проводят дополнительную уборку.

Закрывать торговые центры также не планируется. Более того, там существенного снижения покупательской активности пока не заметили. Количество посетителей, по данным аналитиков, в сравнении с аналогичным периодом февраля – марта прошлого года уменьшилось на 2-3 процента.

Торговые центры изменили порядок работы с покупателями



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