Московский зоопарк временно закрыли в связи с непогодой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский зоопарк временно приостановил работу в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Об этом представители зоосада рассказали на своей странице в Instagram.
"Будьте внимательнее, соблюдайте правила личной безопасности. Постарайтесь не отпускать на улицу детей и по возможности не выходить сами. Дома плотно закройте окна, двери, чердачные двери и вентиляционные отверстия, уберите с подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком", – сказано в сообщении.
В зоопарке также порекомендовали обходить на улице шаткие строения, не находиться вблизи деревьев и рядом с мостами, эстакадами, рекламными щитами и ЛЭП.
Кроме этого, в столице временно не работает и Московская канатная дорога. Об этом рассказали в пресс-службе организации, добавив, что меры предприняты также в связи с непогодой.
Ранее в МЧС РФ по городу предупредили москвичей о надвигающихся дождях и грозах. Порывы ветра, по прогнозам специалистов, будут усилены и могут достичь 26 метров в секунду.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что пик ливней придется на период с 18 до 21 часа. Предполагается, что выпадет от 20 до 30 миллиметров осадков, что составит около трети месячной нормы.
Сергей Собянин призвал москвичей не покидать свои дома.
"Я бы рекомендовал всем, кто только может, не выходить из дома, присмотреть за детьми, чтобы они вернулись домой. Ни в коем случае не находиться под деревьями в парках, скверах, не сидеть на летних верандах", – сказал мэр.
Уточняется, что порядка 300 аварийных бригад уже переведены на усиленный режим работы.
Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг
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