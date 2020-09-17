Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды

18:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин попросил жителей столицы не покидать свои дома в связи с непогодой в четверг, 17 сентября. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
Мэр акцентировал внимание на грозе и сильном ветре, порывы которого могут достигать 26 метров в секунду.
"Это очень серьезная история. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто только может, не выходить из дома, присмотреть за детьми, чтобы они вернулись домой. Ни в коем случае не находиться под деревьями в парках, скверах, не сидеть на летних верандах", – сказал Собянин.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также отметил, что дождь, который днем наблюдали москвичи, – это еще не последняя волна стихии. Наиболее сильное ухудшение погоды, по его словам, придется на период с 18 до 21 часа.
"Сегодня выпадет 20–30 миллиметров осадков – это 2–3 ведра на квадратный метр, что составляет около трети месячной нормы. Вероятность шквалистого ветра с порывами 18–23 метра в секунду сохранится до 9 вечера", – рассказал Тишковец.
В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Свыше 300 аварийных бригад переведены на усиленный режим работы. Водителей призвали быть аккуратнее на дорогах. В московском главке МЧС жителей предупредили о сильных порывах ветра.
Москвичей предупредили о вечерних заторах из-за непогоды
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