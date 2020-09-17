Москвичей предупредили об усилении ветра до 26 м/с

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
В Москве до конца вечера 17 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 21–26 метров в секунду. Экстренное предупреждение горожанам сделали в московском главке МЧС.
Также в столице продолжатся дожди с грозами.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, сегодня, 17 сентября, в городе Москве до конца суток сохранится гроза, сильный дождь, град, при грозе ожидается усиление ветра порывами до 21–26 метров в секунду", – сказано в сообщении.
В МЧС посоветовали не пользоваться личным транспортом. На улице пешеходам по возможности рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями. При этом специалисты советуют укрываться от непогоды в капитальных строениях, а также следить за детьми.
В Москве из-за непогоды был объявлен желтый уровень опасности.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства рассказали, что из-за непогоды экстренные службы столицы переведены в режим повышенной готовности. В городе были приняты необходимые меры по защите от ветра жилых домов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.
Владельцев кафе и ресторанов попросили закрыть летние веранды. Водителям посоветовали быть аккуратнее на дорогах.
На Москву обрушился сильный дождь
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