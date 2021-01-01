Москвичи встретили Новый год под бой курантов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Под бой курантов и звон бокалов с шампанским жители Москвы отпраздновали наступление 2021 года.

Главный фейерверк запустили в 00:00 на Большом Москворецком мосту. Основная часть мероприятия состоялась сразу после боя Кремлевских курантов. Для запусков праздничных салютов город подготовил 11 площадок.

В этом году традиционные гулянья были отменены из-за коронавируса. Москвичей попросили воздержаться от посещения многолюдных мест. В этих целях столичные культурные учреждения подготовили лекции, трансляции музыкальных мероприятий, мастер-классы и другие программы. Столичные жители в том числе могут посмотреть выпуски избранных трансляций концертов, которые проходили в учреждениях в 2020 году.

Сергей Собянин призывал москвичей провести новогодний праздник в кругу семьи, дома. При этом он уточнял, что гулять по улицам в новогоднюю ночь не запрещено. Для создания праздничной атмосферы по всему городу включена подсветка зданий, мостов и станций метро. Они будут работать на протяжении всей ночи. А на платформах МЦК и МЦД стоят новогодняя елка, сказочные персонажи и тематические фотозоны.

На Курском вокзале столицы можно сделать памятную фотографию в импровизированных санях со сказочными оленями. Кроме того, вестибюли станций Московских центральных диаметров Славянский бульвар, Опалиха и Окружная украшены новогодней иллюминацией и нарядными елками.

Москву в том числе украсили более 1,5 тысячи новогодних и рождественских плакатов. Их можно увидеть на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. До 10 января тематические ролики будут транслироваться на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах-книжках на Новом Арбате.

Улицы Москвы украсили к Новому году Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 28

В городе украсили и световые тоннели, арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары – всего более 4 тысяч объемных декоративных конструкций. При украшении города использовались имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

Добраться до дома можно с помощью Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД) и столичного метро, которое на время переведено в круглосуточный режим работы. Также в Москве работают 174 маршрута наземного транспорта.

В период новогодних праздников количество сотрудников службы безопасности на станциях Московского метрополитена и в досмотровых зонах увеличилось на 20%. Также усилены меры безопасности в подземке. За смену следить за порядком и проверять обязательное наличие масок и перчаток у пассажиров будут 1,6 тысячи человек.

