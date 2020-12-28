Столичные вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили новогодней иллюминацией

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На вокзалах Московской железной дороги и ряда станций МЦК и МЦД железнодорожники создали праздничную атмосферу. На платформах появились елки и иллюминация, сообщается на сайте МЖД.

"Пассажиров железнодорожного транспорта встретит разноцветная иллюминация, сказочные персонажи, новогодние фотозоны и непременный атрибут праздника – нарядная елка", – говорится в сообщении компании.

В новогоднем оформлении Савеловского вокзала преобладает спортивная тема. Например, в одной из фотозон Дед Мороз играет в хоккей с юным спортсменом.

На Курском вокзале столицы можно будет сделать памятную фотографию в импровизированных санях со сказочными оленями. Кроме того, вестибюли станций Московских центральных диаметров Славянский бульвар, Опалиха и Окружная были украшены новогодней иллюминацией и нарядными елками.

Ко всему прочему, по-праздничному оформили станции Московского центрального кольца Лужники, Ботанический Сад и Кутузовскую.

Ранее более 1,5 тысячи новогодних и рождественских плакатов украсили Москву. Плакаты можно увидеть на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.