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12:55

Новогодние фейерверки запустят с 11 площадок Москвы

город праздники Новый год 2021

Новогодние фейерверки в Москве проведут на 11 площадках

Новогодние фейерверки запустят с 11 площадок в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В рамках новогодней программы 1 января 2021 года в небо над Москвой будут запущены праздничные салюты, для этого задействуют 11 площадок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главный фейерверк запустят 1 января в 00:00 на Большом Москворецком мосту. Основная часть мероприятия состоится сразу после боя Кремлевских курантов.

Через час фейерверки запустят на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино, а также в саду имени Мичурина на территории ВДНХ. Также в 01:00 1 января праздничные фейерверки можно будет посмотреть на аллее Партизан на Поклонной горе, на территории парка Дружбы в Ховрино, а также на территории городка имени Баумана в Измайлово.

Помимо этого, фейерверки запустят на территории парков "Южное Бутово" и "Митино", а также в акватории Москвы-реки в районе парка "Печатники" напротив дома 41А по улице Гурьянова. Их также можно будет увидеть в 01:00.

Сообщается, что для обеспечения безопасности будут привлечены 1 100 сотрудников Росгвардии и полиции. Также в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта.

Ранее москвичам рассказали, как можно отметить Новый год дома. Столичные культурные учреждения подготовили лекции, трансляции музыкальных мероприятий и мастер-классы. В частности, музей "Садовое кольцо" расскажет о том, какие елочные игрушки создавались в разные эпохи.

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