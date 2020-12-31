Новогодние фейерверки запустят с 11 площадок Москвы

12:55
Новогодние фейерверки в Москве проведут на 11 площадках
Новогодние фейерверки запустят с 11 площадок в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В рамках новогодней программы 1 января 2021 года в небо над Москвой будут запущены праздничные салюты, для этого задействуют 11 площадок", – говорится в сообщении.
Отмечается, что главный фейерверк запустят 1 января в 00:00 на Большом Москворецком мосту. Основная часть мероприятия состоится сразу после боя Кремлевских курантов.
Через час фейерверки запустят на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино, а также в саду имени Мичурина на территории ВДНХ. Также в 01:00 1 января праздничные фейерверки можно будет посмотреть на аллее Партизан на Поклонной горе, на территории парка Дружбы в Ховрино, а также на территории городка имени Баумана в Измайлово.
Помимо этого, фейерверки запустят на территории парков "Южное Бутово" и "Митино", а также в акватории Москвы-реки в районе парка "Печатники" напротив дома 41А по улице Гурьянова. Их также можно будет увидеть в 01:00.
Сообщается, что для обеспечения безопасности будут привлечены 1 100 сотрудников Росгвардии и полиции. Также в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта.
Ранее москвичам рассказали, как можно отметить Новый год дома. Столичные культурные учреждения подготовили лекции, трансляции музыкальных мероприятий и мастер-классы. В частности, музей "Садовое кольцо" расскажет о том, какие елочные игрушки создавались в разные эпохи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: