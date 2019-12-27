В Госдуме оценили слова депутата ФРГ о попытке США "подчинить" Европу

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил заявление сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберта Вальтера-Борьянса о попытке Дональда Трампа экономически подчинить Европу санкциями в отношении "Северного потока – 2", передает RT.

Морозов предположил, что в будущем данная тенденция наберет обороты, поскольку последние активности США с санкциями против "Северного потока – 2" ударяют по интересам Европы, в том числе по Германии.

"Для этого ей нужны дешевые энергоресурсы, а также надежные своевременные поставки. Это на данном этапе может обеспечить только Российская Федерация", – сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ рассчитывает на запуск "Северного потока – 2" до конца 2020 года. Газопровод может достроить судно "Академик Черский".

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" начали действовать 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопровода.

В Кремле подобные шаги расценивают как пример недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва должным образом отреагирует на действия США. Официальный представитель МИФ РФ Мария Захарова объявила о грядущем зеркальном ответе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства разработать ответные меры. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила работу над ними.

