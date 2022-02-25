iHerb приостановил отправку заказов в Россию

Фото: depositphotos/postmodernstudio

Онлайн-магазин iHerb, реализующий витамины, биоактивные добавки и продукты питания, объявил о приостановке приема заказов из России. Об этом сообщает News.ru.

"В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион", – отметили в компании.

Данное ограничение действует с 24 февраля. Помимо российских покупателей, оно касается клиентов магазина из Украины, Белоруссии и Молдавии. Уточняется, что уже оплаченные товары доставят, однако с задержкой до 30 дней.

Ранее в AliExpress заверили россиян, что у них останется возможность покупать на площадке различные товары, несмотря на санкции со стороны США и Евросоюза. Все платежи пользователей компании сейчас идут в обычном режиме, без каких-либо ограничений.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

После этого США ввели санкции против России. Они коснулись в том числе Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Американским банкам предписано закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек", а также приостановить транзакции с участием Сбербанка.

