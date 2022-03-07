Цена нефти Brent превысила 130 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent перевалила за отметку в 130 долларов за один баррель. Такие данные были представлены на торгах.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 9,35%. Максимальные значения стоимости доходили до 130,3 доллара за баррель. При этом на 02:28 по московскому времени цена составляла 129,06 доллара.

Такая стоимость превысила максимальный показатель 2012 года. Тогда пиковая цена барреля нефти составляла свыше 128 долларов.

В свою очередь, апрельские фьючерсы на WTI в данный момент подорожали на 9,68% – до 126,12 доллара.

Ранее стало известно о планах Вашингтона ввести ограничения на импорт нефти из России. А до этого США уже ввели пакет санкций, который затрагивает энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Предполагается, что это негативно скажется на нефтеперерабатывающих мощностях России в долгосрочной перспективе.

Позднее в Кремле оценили последствия отказа США от использования российской нефти. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это ударит по всему мировому энергетическому рынку.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.