Хинштейн заявил о готовящихся поправках в проект о частной охранной деятельности

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что ко второму чтению в законопроект "О частной охранной деятельности" учтут работу над ошибками после теракта в "Крокус Сити Холле" и внесут соответствующие поправки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В ближайшее время мы завершим подготовку ко второму чтению новой редакции базового отраслевого закона "О частной охранной деятельности" (в первом чтении принят более года назад). Обязательно учтем и работу над ошибками после "Крокуса", внеся в законопроект соответствующие поправки", – информировал депутат.

Хинштейн добавил, что контроль за безопасностью торговых центров и других объектов массового скопления людей следует усиливать со стороны частных охранных организаций (ЧОО). В частности, депутат видит необходимость в том, чтобы возложить на ЧОО прямую обязанность по обеспечению охранников вооружениями.

В заключение политик подчеркнул, что оснований для монополизации охраны торговых центров Росгвардией нет.

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

