В МЧС призвали дождаться выводов следствия о работе противопожарных систем в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС России считает преждевременным давать оценки работе автоматических систем противопожарной защиты "Крокус Сити Холла", в связи с чем призывает дождаться выводов следствия, сообщает ТАСС.

В министерстве напомнили, что произошел теракт, и сейчас правоохранители ведут следственные мероприятия, проводят необходимые экспертизы и анализируют действия всех ведомств и реагирующих подразделений, участвовавших в ликвидации последствий теракта.

Ранее некоторые очевидцы говорили, что в концертном зале после поджога не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение. Пожар, возникший в здании, распространился на площади почти 13 тысяч квадратных метров.

По словам замглавы службы пожаротушения управления МЧС по Северо-Западному округу Москвы Василия Терешина, спасателям изначально пришлось направить все силы на поиск людей, поскольку внутри находилось очень много раненых.

Пожарные выносили пострадавших на руках, хотя информации о том, остаются ли в здании террористы или нет, у них на тот момент не было. Всего пожарные спасли свыше 100 человек. Из "Крокуса" эвакуировали больше 5 тысяч человек.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, а после подожгли концертный зал.

Согласно последним данным, погибли 143 человека, 360 пострадали. 205 из них получили помощь амбулаторно.

Обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

