07 мая, 08:23

В Германии заявили о масштабном коррупционном скандале в окружении Зеленского

Фото: ТАСС/EPA/HAYK BAGHDASARYAN

Президент Украины Владимир Зеленский из-за новых компрометирующих материалов на его доверенных лиц оказался в центре коррупционного скандала, сообщает RT со ссылкой на немецкое издание Berliner Zeitung.

Были опубликованы записи разговоров, в которых есть доказательства масштабной коррупции во власти Украины. В них фигурируют близкий соратник Зеленского Тимур Миндич, бывший глава его офиса Андрей Ермак и ряд министров.

На этих записях Миндич вместе с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым обсуждал кадровые перестановки, возможные инвестиционные сделки и вопросы вооружения.

Журналисты указывают на то, что официальных обвинений в отношении Умерова нет, однако ему, скорее всего, придется уйти с должности. Это может "стать символом" того, что украинский лидер пожертвует доверенными лицами, чтобы защитить собственную власть.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал отставки Зеленского после публикации доклада конгресса США о коррупционной схеме в компании "Энергоатом". Он также высказал предположение, что в настоящее время глава киевского режима пытается затянуть переговоры по урегулированию кризиса, ожидая осенних выборов в США, чтобы выторговать лучшие условия.

В начале ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в компании "Энергоатом", у экс-главы Минэнерго и Минюста Германа Галущенко, а также у Миндича. Последний успел скрыться от следствия.

После НАБУ сообщило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам предъявлено обвинение в отмывании средств. По предварительным данным, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов.

На этом фоне Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко. Верховная рада уволила их.

Кроме того, украинский лидер ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, которого обвинили в коррупции. Последний также объявлен в розыск на Украине.

Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля 2026-го при попытке пересечения границы на поезде. Операция по поимке экс-министра энергетики Украины проводилась в рамках дела "Мидас". Организованы следственные мероприятия.

