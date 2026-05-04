04 мая, 19:47

Блогер Лерчек рассказала о своем настрое перед 4-м курсом химиотерапии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила перед 4-м курсом химеотерапии, что хочет побороть болезнь и продолжить активную жизнь. Соответствующее видео опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Не буду геройствовать и говорить, что всегда чувствую себя хорошо и идеально", – сказала блогер на кадрах из больничной палаты.

Лерчек также сослалась на слова врачей, которые указали на важность психологического настроя во время лечения.

Сквиччиарини подчеркнул, что к настоящему моменту Чекалина уже прошла четвертый курс химеотерапии. По его словам, блогер изо всех сил старается сохранять бодрость духа.

Всего Лерчек нужно пройти 9 курсов химио- и иммунной терапии. Лечится блогер в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

В 2024 году в отношении Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест.

В феврале 2026 года блогер родила сына от Сквиччиарини. Позднее у нее нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем поставили диагноз – рак желудка четвертой стадии.

В связи с этим суд заменил блогеру домашний арест на запрет определенных действий, а также приостановил уголовное дело до полного выздоровления Лерчек. При этом экс-супруга Чекалиной приговорили к 7 годам лишения свободы.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Лерчек

