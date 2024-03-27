"Мне потребовалось время": что известно о состоянии заболевшей раком Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что борется с онкологией. Она не стала раскрывать, про какой именно вид рака идет речь. Однако призналась, что эта ситуация оказалась большим потрясением. В начале года супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости. Ее продолжительное отсутствие на публике породило множество слухов. Рассказываем, что известно о состоянии принцессы в настоящий момент.



"Анализы показали наличие рака"

Фото: twitter.com/The Prince and Princess of Wales

Супруга наследника британского престола принца Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон 22 марта в соцсетях заявила, что у нее диагностировано онкологическое заболевание. В видеоролике она напомнила, что в январе перенесла операцию на брюшной полости, которая прошла успешно.

"Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", – пояснила принцесса.





Кейт Миддлтон принцесса Уэльская Это, конечно, было огромным шоком, и мы с Уильямом делали все, чтобы справиться с этим, не привлекая лишнего внимания к нашей молодой семье. Как вы понимаете, это заняло некоторое время. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя после серьезной операции и приступить к терапии.

Миддлтон уточнила, что сейчас с ней все в порядке. По словам принцессы Уэльской, с каждым днем она становится все крепче, поскольку сосредоточена на вещах, которые помогут победить недуг. Вместе с тем супруга принца Уильяма не стала раскрывать, какой конкретно вид рака ей диагностировали.

Ранее сообщалось, что у 75-летнего короля Великобритании Карла III также обнаружили рак. Заболевание выявили во время плановой госпитализации, потребовавшейся ему для проведения операции в связи с доброкачественным увеличением простаты. Тип онкологии, с которой борется монарх, не афишируют. В марте в СМИ распространились сообщения, что он скончался. Однако в Букингемском дворце опровергли эту информацию.



"У принцессы есть поддержка всей страны"

Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP

После известий о выявлении онкологии у Кейт Миддлтон слова поддержки высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.





Риши Сунак премьер-министр Великобритании Мои мысли с принцессой Уэльской, принцем Уэльским, королевской семьей и, в частности, с ее тремя детьми в это трудное время. У принцессы Уэльской есть любовь и поддержка всей страны, так как она продолжает восстанавливаться.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл также поддержали Миддлтон. "Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут поправиться в уединении и спокойствии", – привел заявление телеканал Sky News.

В свою очередь, представитель Букингемского дворца рассказал, как к ситуации отнесся Карл III. "Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила", – приводит комментарий издание Guardian.

Слухи о плохом состоянии Миддлтон появились давно. Причиной тому стало ее длительное отсутствие на публике. Подогрело обсуждения и то, что в начале весны принц Уильям проигнорировал вопрос о здоровье своей жены. Вскоре после этого в СМИ распространилось фото принцессы Уэльской, сделанное на публике впервые после операции. Папарацци засняли Миддлтон сидящей на пассажирском сиденье машины, которой управляла ее мать. Супруга Уильяма была одета в темную одежду, а ее лицо скрывали солнцезащитные очки.

Позднее, 10 марта, Кенсингтонский дворец разместил первое официальное фото Миддлтон после операции. Оно было приурочено ко Дню матери в Великобритании. На снимке запечатлена принцесса со своими тремя детьми. Однако кадр спровоцировал скандал из-за подозрений на предмет редактирования. Ведущие мировые новостные агентства начали отзывать фото. Все это породило еще больше теорий заговора вокруг ситуации с принцессой. Чуть позже она извинилась за снимок. В соцсетях Миддлтон написала, что, как и многие непрофессиональные фотографы, иногда экспериментирует с редактированием.

