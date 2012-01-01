Американцы призвали Байдена сняться с предвыборной гонки после оговорки про Путина

Американский президент Джо Байден допустил сразу две оговорки на состоявшемся 11 июля саммите НАТО: он перепутал Зеленского с Путиным, а Камалу Харрис – с Трампом. После этого в США в очередной раз поставили вопрос о снятии главы Белого дома с предстоящей президентской гонки. Подробнее – в нашем материале.

"Отличная работа"

Новости мира: Байден назвал Путина президентом Украины во время саммита НАТО

Американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина президентом Украины 11 июля: лидер США оговорился во время саммита НАТО в Вашингтоне, когда представлял Владимира Зеленского.



Джо Байден президент США Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, – президент Путин.

Почти сразу Байден осознал свою ошибку и попытался исправить ситуацию. Он отметил, что оговорился, так как "очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина".

Сам же Зеленский сперва был в замешательстве от выступления американского коллеги, однако затем пошутил, что он "лучше".

Саммит также запомнился еще одной оговоркой Байдена: во время речи о политических талантах вице-президента США Камалы Харрис глава Белого дома перепутал ее со своим оппонентом Дональдом Трампом.

"Я бы не выбрал вице-президента Трампа вице-президентом, если бы не думал, что она достаточно квалифицированна", – отметил президент США.

На кадрах трансляции мероприятия видно, как после этих слов госсекретарь Энтони Блинкен моментально опустил глаза вниз, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан поднес руку ко рту. Сам Трамп, комментируя оговорку, написал в своей соцсети Truth Social, что это "отличная работа".

Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки. В начале июня Байден давал интервью телеканалу ABC News, во время которого заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию. Также недавно глава Белого дома запретил "израильтянам наступать на Хайфу", вероятно, позабыв, что этот город находится на территории государства. Кроме того, американский лидер рассказывал, как в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году.

"Комедийное шоу"

Фото: AP Photo/Susan Walsh

После очередных оговорок как минимум три демократа палаты представителей присоединились к списку тех, кто призывает Байдена сняться с предстоящих президентских выборов.





из сообщения Bloomberg Президент Джо Байден пообещал, что останется в президентской гонке 2024 года, но две критические ошибки, допущенные в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственной активности, которые ставят под угрозу его кампанию.

Такого же мнения придерживается газета New York Times, отмечая, что "ошибка, вероятно, усилит призывы демократов в конгрессе к тому, чтобы восьмидесятилетний президент прекратил свою борьбу за второй срок".

Politico также отметило, что в условиях, когда весь мир следит за каждым словом американского президента, ему "нужно было избежать ляпов на саммите НАТО". Однако сделать это "ему не удалось".

Американцы действительно следили за выступлением своего лидера, но поддержки со стороны сограждан оказалось немного. Например, журналист Майкл Ноулз посмеялся над оговорками Байдена и оставил в соцсети Х саркастический комментарий.



Майкл Ноулз американский журналист Мой главный вывод из пресс-конференции состоит в том, что президент Байден провел замечательную работу с вице-президентом Трампом в плане поддержки президента Украины Путина.

В свою очередь, в Сети американские пользователи также иронизируют над произошедшим.

"Байден буквально пишет рекламные ролики предвыборной кампании Трампа!" – написал один из них.

"Владимир Путин сейчас заливается смехом. Тем временем Трамп качает головой, не веря, насколько легко Байден делает все это для него", – добавил другой.

При этом в России тоже с юмором отнеслись к заявлениям главы Белого дома. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку назвала его "пророссийским кандидатом".





Мария Захарова официальный представитель МИД России Пресловутое "российское вмешательство в американские выборы" уже невозможно скрыть – налицо пророссийский кандидат, которым управляет "рука Кремля".

Журналисты также решили узнать и мнение самого Кремля относительно оговорки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что не считает оговорку "пророческой", сообщает Life.ru.