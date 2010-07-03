В Москве 24 и 25 октября закроют движение на участке Филевской линии метро

В выходные – 24 и 25 октября – на Филевской линии метро закроют для пассажиров станции "Пионерская" и "Кунцевская". Также изменения в движении поездов ждут пользователей Московского центрального кольца (МЦК). Рассказываем, что еще перекроют и как доехать до пункта назначения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Закрытие станций метро

В связи со строительством Большой кольцевой линии метро 24 и 25 октября закроют участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии.



Фото: transport.mos.ru

На время закрытия между станциями будет работать бесплатный маршрут КМ. На линию выведут шесть автобусов, которые будут перевозить пассажиров с 5:15 до 2:00. Интервал движения составит около 3 минут.

Также для проезда можно пользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии или Московского центрального диаметра.



Изменение в работе МЦК

Фото: transport.mos.ru

24 октября поезда на МЦК, следующие в сторону от Ботанического сада до Зорге, будут проезжать без остановки станции Коптево и Балтийская. Чтобы проехать к закрытым станциям, можно воспользоваться станцией Стрешнево и потом пересесть на поезд в обратном направлении. А чтобы уехать с них в направлении против часовой стрелки – станцией Лихоборы. Так же можно пересесть на "Ласточку", которая едет в обратную сторону.

Интервалы движения поездов против часовой стрелки в этот день будут увеличены до 8 минут. На участке Владыкино – Панфиловская поезда будут прибывать на третий путь, поэтому стоит заранее ознакомиться с временными указателями.

Изменения в работе МЦК связаны со строительством участков Северо-Восточной хорды.



Съезд с Киевского шоссе, перекрытие Варшавского и другие ограничения

Фото: transport.mos.ru

До конца месяца перекрыт съезд с Киевского шоссе на МКАД. Ограничение для автомобилистов действует круглосуточно при движении в сторону центра на внешнюю сторону кольцевой дороги. На этом участке заканчивают ремонт эстакады.

Ограничения продолжают действовать в Южном округе на Дорожной улице в районе дома 29, строения 1, дома 27Б, строения 4, домов 29А, 34 и 40. Они введены из-за реконструкционных работ, которые завершатся 20 ноября.

До 15 декабря круглосуточно ограничено движение в Восточном округе на путепроводе Косино – МКАД. На этом участке продолжаются ремонтные работы.

Новая схема движения введена и на МКАД в районе пересечения со Сколковским шоссе. Она будет действовать до 12 февраля 2021 года. Ограничения связаны с ремонтом путепровода, полосы в районе работ собираются закрывать поэтапно – по одной в каждом направлении.



Фото: transport.mos.ru

Из-за реконструкции инженерных сетей перекрытия и ограничения до 1 сентября 2021 года продлятся на Варшавском шоссе. На данный момент до 30 октября полностью перекрыто движение в местном проезде в районе дома 21, корпуса 1, строения 1, по улице Кировоградской и проезде в районе дома 146Б по Варшавскому шоссе.

До 30 октября частичные ограничения будут действовать по местному проезду в районе дома 144Б, корпуса 2, строения 2. Ограничен проезд от дома 142, корпуса 2, до дома 142, корпуса 1, и по местному проезду в районе дома 15, строения 2, по улице Кировоградской.

Кроме того, до 1 сентября 2021 года уже введено круглосуточное ограничение на одной из трех полос дублера Варшавского шоссе в районе дома 21, корпуса 1, строения 2, по улице Кировоградской.

ЦОДД просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений.



Федотов Анатолий, Камзин Никита