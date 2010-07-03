Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

17:18

Главная / Истории /

В Москве 24 и 25 октября закроют движение на участке Филевской линии метро

Закрытие Филевской линии и изменения на МЦК: что перекроют и как объехать
транспорт метро

В выходные – 24 и 25 октября – на Филевской линии метро закроют для пассажиров станции "Пионерская" и "Кунцевская". Также изменения в движении поездов ждут пользователей Московского центрального кольца (МЦК). Рассказываем, что еще перекроют и как доехать до пункта назначения.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Закрытие станций метро

В связи со строительством Большой кольцевой линии метро 24 и 25 октября закроют участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии.

Фото: transport.mos.ru

На время закрытия между станциями будет работать бесплатный маршрут КМ. На линию выведут шесть автобусов, которые будут перевозить пассажиров с 5:15 до 2:00. Интервал движения составит около 3 минут.

Также для проезда можно пользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии или Московского центрального диаметра.

Изменение в работе МЦК

Фото: transport.mos.ru

24 октября поезда на МЦК, следующие в сторону от Ботанического сада до Зорге, будут проезжать без остановки станции Коптево и Балтийская. Чтобы проехать к закрытым станциям, можно воспользоваться станцией Стрешнево и потом пересесть на поезд в обратном направлении. А чтобы уехать с них в направлении против часовой стрелки – станцией Лихоборы. Так же можно пересесть на "Ласточку", которая едет в обратную сторону.

Интервалы движения поездов против часовой стрелки в этот день будут увеличены до 8 минут. На участке Владыкино – Панфиловская поезда будут прибывать на третий путь, поэтому стоит заранее ознакомиться с временными указателями.

Изменения в работе МЦК связаны со строительством участков Северо-Восточной хорды.

Съезд с Киевского шоссе, перекрытие Варшавского и другие ограничения

Фото: transport.mos.ru

До конца месяца перекрыт съезд с Киевского шоссе на МКАД. Ограничение для автомобилистов действует круглосуточно при движении в сторону центра на внешнюю сторону кольцевой дороги. На этом участке заканчивают ремонт эстакады.

Ограничения продолжают действовать в Южном округе на Дорожной улице в районе дома 29, строения 1, дома 27Б, строения 4, домов 29А, 34 и 40. Они введены из-за реконструкционных работ, которые завершатся 20 ноября.

До 15 декабря круглосуточно ограничено движение в Восточном округе на путепроводе Косино – МКАД. На этом участке продолжаются ремонтные работы.

Новая схема движения введена и на МКАД в районе пересечения со Сколковским шоссе. Она будет действовать до 12 февраля 2021 года. Ограничения связаны с ремонтом путепровода, полосы в районе работ собираются закрывать поэтапно – по одной в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

Из-за реконструкции инженерных сетей перекрытия и ограничения до 1 сентября 2021 года продлятся на Варшавском шоссе. На данный момент до 30 октября полностью перекрыто движение в местном проезде в районе дома 21, корпуса 1, строения 1, по улице Кировоградской и проезде в районе дома 146Б по Варшавскому шоссе.

До 30 октября частичные ограничения будут действовать по местному проезду в районе дома 144Б, корпуса 2, строения 2. Ограничен проезд от дома 142, корпуса 2, до дома 142, корпуса 1, и по местному проезду в районе дома 15, строения 2, по улице Кировоградской.

Кроме того, до 1 сентября 2021 года уже введено круглосуточное ограничение на одной из трех полос дублера Варшавского шоссе в районе дома 21, корпуса 1, строения 2, по улице Кировоградской.

ЦОДД просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений.

Читайте также


Федотов Анатолий, Камзин Никита

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать