Участок Филевской линии метро закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии метро закроют в предстоящие выходные, 24 и 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

На время введения ограничений "Пионерская" станет конечной. Участок возобновит работу в обычном режиме с утра 26 октября.

"Работы, связанные со строительством Большой кольцевой линии, продолжаются, и по правилам безопасности пассажирское движение должно быть приостановлено", – подчеркнули в ведомстве.

От станции "Кунцевская" до "Пионерской" будут следовать автобусы маршрута КМ. На линию выведут шесть автобусов, которые будут доступны с 5:15 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит порядка 3 минут.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии метро.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют выделить дополнительные средства на ускорение строительства БКЛ. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Представитель города также подчеркнул, что кризис не повлиял на реализацию основных столичных проектов.

