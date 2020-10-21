Участок Филевской линии метро закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии метро закроют в предстоящие выходные, 24 и 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
На время введения ограничений "Пионерская" станет конечной. Участок возобновит работу в обычном режиме с утра 26 октября.
"Работы, связанные со строительством Большой кольцевой линии, продолжаются, и по правилам безопасности пассажирское движение должно быть приостановлено", – подчеркнули в ведомстве.
От станции "Кунцевская" до "Пионерской" будут следовать автобусы маршрута КМ. На линию выведут шесть автобусов, которые будут доступны с 5:15 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит порядка 3 минут.
Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии метро.
Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют выделить дополнительные средства на ускорение строительства БКЛ. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Представитель города также подчеркнул, что кризис не повлиял на реализацию основных столичных проектов.
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