Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В выходные, 21–22 сентября, в последний раз в этом году закроют участок Филевской линии метро. Кроме того, в столице в эти дни пройдут несколько фестивалей – осенний мотофестиваль и "Круг света", а по набережным столицы пробегут участники Московского марафона. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Закрытие станций на Филевской линии

Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет недоступен для пассажиров 21 и 22 сентября. В эти дни будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Между станциями пассажиры смогут перемещаться на бесплатных компенсационных автобусах КМ: маршрут "КМ1" будет проходить через станции "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", а КМ2 – через "Багратионовскую" и "Фили". Работать бесплатные автобусы будут с 5 часов утра до 2 часов ночи следующего дня. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 23 сентября в 5:30.



Фото: transport.mos.ru

Кроме того, с 21 по 23 сентября в районах Филевский парк и Дорогомилово ограничат движение транспорта. Для компенсационных маршрутов введут обособленную выделенную полосу на участке Большой Дорогомиловской улицы – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.



Также будет запрещен правый поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского вокзала. Проехать к вокзалу можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.

Кроме того, на некоторых улицах введут запрет на парковку. Нельзя будет остановиться:

на Украинском бульваре – от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко;

на участке улицы Барклая – от Большой Филевской улицы до Сеславинской;

в парковочном кармане на набережной Тараса Шевченко перед левым поворотом на Украинский бульвар;

на разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1, по Новозаводской улице.

Изменения в режиме работы МЦК

Фото: transport.mos.ru

С 20 по 22 сентября на МЦК будут проводить работы по модернизации инфраструктуры для сокращения интервалов движения. В связи с этим в пятницу и в субботу МЦК будет закрываться раньше: последняя "Ласточка" со всеми остановками уйдет со станции Андроновка в 22 часа, следующие за ней поезда до 23:40 будут проходить только часть маршрута, а после 23:40 поезда на МЦК перестанут курсировать.

Утром в субботу первые "Ласточки" начнут курсировать в 5:50, а в воскресенье – в 5:44, причем до 7:30 поезда будут ходить с интервалами до 40 минут. Такие "технологические окна" будут проводиться преимущественно в выходные дни и ночное время.

Московский марафон

Фото: transport.mos.ru

22 сентября в связи с проведением Московского марафона будет перекрыт ряд улиц в центре столицы. В частности с 7 до 17 часов будут недоступны следующие участки дорог:

набережные: Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Софийская, Раушская, Космодамианская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская;

Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Софийская, Раушская, Космодамианская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская; мосты: Большой Каменный и Большой Устьинский;

Большой Каменный и Большой Устьинский; улицы: Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Тестовская, Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная, Крымский Вал, Большая Якиманка, Большая Полянка, Серафимовича, Тверская (от Пушкинской площади до Охотного Ряда), Моховая, Охотный Ряд, Смоленская;

Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Тестовская, Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная, Крымский Вал, Большая Якиманка, Большая Полянка, Серафимовича, Тверская (от Пушкинской площади до Охотного Ряда), Моховая, Охотный Ряд, Смоленская; бульвары: Новинский, Смоленский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной, Зубовский, Тверской;

Новинский, Смоленский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной, Зубовский, Тверской; проезды: 1-й Красногвардейский, Крымский, Якиманский, Театральный, Китайгородский;

1-й Красногвардейский, Крымский, Якиманский, Театральный, Китайгородский; площади: Калужская, Пушкинская, Новая и Старая.

Осенний мотофестиваль

Фото: transport.mos.ru

Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны. Предполагается, что в Московском марафоне примет участие около 30 тысяч человек из 85 стран мира. Участники пробегут две дистанции: 42,2 километра и 10 километров.

21 сентября на Садовом кольце пройдет традиционный осенний мотофестиваль. В связи с этим с начала дня 20 сентября до 18 часов 22 сентября будет закрыт участок проспекта Академика Сахарова – от улицы Садовой-Спасской до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.

А 21 сентября с 03:00 до 23:59 движение будет также ограничено на участке проспекта Академика Сахарова – от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы. Кроме того, в этот день с 11:15 нельзя будет проехать по всему Садовому кольцу. Открывать проезжую часть будут по мере прохождения мотоколонны.

"Круг света"

Фото: transport.mos.ru

С 20 по 24 сентября на девяти столичных площадках пройдет IX Московский международный фестиваль "Круг света". В течение пяти дней с 17 до 23 часов нельзя будет проехать по улице Петровке – от Дмитровского переулка до Театрального проезда, а также в эти дни с 18 до 23 часов полностью закроют движение на улице 1-й Останкинской – от Новомосковской до Щелкановской.



С 20 по 22 сентября и 24 сентября с 18 до 23 часов ограничат проезд по участку от улицы Крылатской, дома 8, до улицы Нижние Мнёвники и на развороте под Крылатским мостом, а с 21 до 23 часов полностью будет перекрыт съезд с дублера Рублевского шоссе на улицу Ярцевскую – от Рублевского шоссе до Ярцевской, 29, корпуса 3С.



Фото: transport.mos.ru

В эти же дни с 21:30 до 23:00 перекроют одну полосу на участке улицы Крылатской – от улицы Нижние Мнёвники до Рублевского шоссе и на улице Ярцевской – от Рублевского шоссе до дома 29, корпуса 3.



Фото: transport.mos.ru

Кроме того, 20 сентября и с 22 по 24 сентября с 15 до 23 часов движение полностью перекроют на проспекте Сахарова (от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой) и на улице Маши Порываевой. Также на указанном участке с 6 часов утра 20 сентября до конца дня 24 сентября нельзя будет припарковаться.

Футбольный матч

Фото: transport.mos.ru

22 сентября футбольный клуб ЦСКА будет принимать на своем поле команду "Краснодар". В связи с проведением матча у стадиона "ВЭБ Арена" перекроют движение на участке проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также на участке 3-й Песчаной улицы – от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпуса 5, на Новопесчаной улице. Проехать там автомобилистам будет нельзя с 17 до 22 часов.