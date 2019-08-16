Как обезопасить аэропорты от птиц

После жесткой посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" на кукурузное поле в Подмосковье из-за столкновения со стаей чаек орнитологи предложили составлять для каждого аэропорта специальный "цифровой паспорт". В нем будут отмечать численность и виды птиц, обитающих вблизи аэропорта, а также наличие озер, рек и мусорных полигонов в окрестностях. Выясняем, как авиагавани защищаются от пернатых сегодня и что нужно делать для улучшения безопасности полетов.



Каждому аэропорту по базе

Фото: ТАСС/DPA/Arne Dedert

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов предложил создать индивидуальные цифровые базы данных для каждой авиагавани, где будет содержаться информация, необходимая для их эффективной защиты от пернатых. По словам эксперта, это нужно для того, "чтобы понять особенности и характер опасности, которые создают птицы на конкретном аэродроме".

"Учет многолетних случаев столкновения с птицами, которые происходили на аэродроме и в его районах, вся информация о птицах с течением разных сезонов, времени суток. Перечень всех документов, которые были изданы и реализованы в рамках этого аэропорта", – пояснил специалист Москве 24.

Кроме того, в базе данных, которую смогут использовать сотрудники аэропорта, должно быть указано наличие в округе крупных и мелких рек и озер, морских побережий, характера растительности, урожайность семян, а также прописано, если вокруг аэропортов есть несанкционированные свалки, мусорные полигоны и прочее.



Сергей Рыжов руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Если мы будем знать, что какой-то вид птиц в определенный сезон года, в определенное время суток появляется на тех или иных участках аэродрома, то мы понимаем, каким радиусом действия нам нужно выбрать средства защиты и какие конкретные средства необходимо применять для этого вида птиц. Здесь подходов и вариантов решения задач может быть множество.

Сейчас на аэродромах используют комплексы биоакустического оборудования, которые имитируют звуки и крики хищных птиц, шумовые установки, отпугивающие птиц имитацией звуков выстрелов, и другие приборы. Также на аэродромах отпугивают с помощью ловчих птиц – соколов и ястребов, рассказывает эксперт.

При этом, по словам Рыжова, использовать конкретное оборудование необходимо только после глубокого анализа пернатых обитателей окрестностей аэропорта.

"Если говорить о чайках, то в Подмосковье обитают целых три вида чаек, которые отличаются по размерам, весу, окраске, деталям поведения. Не понимая, с кем мы боремся, невозможно построить эффективную систему предотвращения столкновений", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Между тем глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко поддержала создание в столице центра по обучению хищных птиц борьбе с чайками в аэропортах.



Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье утром 15 августа. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет на брюхо в поле, расположенном неподалеку от аэропорта Жуковский. По словам командира самолета, сначала он хотел развернуть самолет в пункт вылета, однако из-за отказа двигателя было принято решение сажать воздушное судно на поле. На борту было 226 человек. За медицинской помощью обратились 76 пассажиров , среди которых 19 детей. По информации компании "Уральские авиалинии", причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели. Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а остальной экипаж наградил орденами Мужества.

Почему произошел инцидент с Airbus A321?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Заслуженный пилот России Юрий Сытник пояснил Москве 24, что птиц к аэропорту могло привлечь в том числе желание погреться. "Как правило, птицы всегда в районах аэродромов и скапливаются, потому что там теплая полоса. Они греются на ней, садятся и в темное время суток", – рассказывает он.

"Потом, как правило, недалеко от аэродромов какие-то свалки находятся, отходы туда выбрасываются. Птицы там питаются, поэтому часто бывают столкновения с ними", – пояснил Сытник. В свою очередь, Минприроды РФ уже потребовало проверить все свалки в районе аэропорта в Жуковском.

Зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин рассказал, что самые рисковые зоны около аэродрома были осмотрены. При этом, подмосковные власти не зафиксировали "орнитологической аномалии" в районе аэропорта Жуковский, где аварийно сел самолет.





Дмитрий Куракин министр экологии и природопользования Сегодня мы не можем зафиксировать наличие какой-либо орнитологической аномалии. На Глушице мы вообще не видели птиц, кроме последнего, самого благополучного участка, где есть несколько уток. Что касается пункта перевалки отходов, то там птицы были, это видели все. Но я не могу сказать, что их количество аномально и что оно способно в масштабе всей территории как-либо существенно повлиять на ситуацию

Он добавил, что в ближайшее время власти Подмосковья ускорят работу по улучшению экологической обстановки на берегах озера Глушица, где ранее была незаконная свалка. Хотя ее закрыли в 2017 году, остатки ее деятельности сохранились, отметил министр.



Территория возле озера Глушица рядом с аэропортом Жуковский в Подмосковье. Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

А заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов сделал предположение, что птицы могли не среагировать на оборудование, которое их отпугивает, так как пернатые довольно быстро привыкают к меняющимся условиям обитания.

"Перед полетами, например, пропускают пожарные машины, которые включают сирену, световой сигнал, пускают струи воды. Это отпугивает птиц или дезорганизует. И они отлетают на какое-то время, допустим, с мест гнездования или вообще уходят на время из района полетов. Но потом к этим техногенным особенностям птицы привыкают. Поэтому приходится все снова повторять и изыскивать новые методы и способы обеспечения орнитологической безопасности", – добавил Попов.

По словам руководителя отраслевой группы авиационной орнитологии Сергея Рыжова, также важно соблюдать рекомендации, чтобы птицы не привыкали к этим отпугивающим средствам.





Сергей Рыжов руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Одна из особенностей активных и пассивных отпугивающих средств – это формирование эффекта привыкания. Если нет опасности, то птицы перестают реагировать на них. Уже созданы пособия, как его устранить, замедлить его формирование, но это тоже нужно творчески применять

При этом в летно-исследовательском институте имени Громова, который отвечает за систему отпугивания птиц в аэропорту "Жуковский", сообщили, что все оборудование находилось в рабочем состоянии. В том числе взлетно-посадочная полоса перед вылетом самолета "Уральских авиалиний" была осмотрена на предмет отсутствия птиц.

Орнитолог, кандидат биологических наук Виктор Зубакин считает, что чайки могли столкнуться с самолетом во время "кочевки к югу".

"Вполне возможно, что это залетевшие к нам на пути миграции северные птицы. Они сейчас собираются в стаи и могут в таких местах отдыхать. Взлетная полоса – это ровное и открытое пространство, где они могут сесть. Птицы слышат самолет, начинают взлетать, но скорость у самолета велика, они не успевают взлететь и улететь в сторону", – пояснил эксперт.

А пилот, который также в своей практике имел опыт столкновения самолета с чайками, заслуженный работник транспорта России Альфред Малиновский рассказал телеканалу Москва 24, что чайки из-за человеческого воздействия поменяли ареал своего обитания.





Альфред Малиновский пилот Чайка вообще ассоциируется с морем. Но человек нарушил эту пищевую цепочку, и чайка обнаружила корм на свалках в мегаполисах. В Европе, в Америке, везде

При этом эксперт Сергей Рыжов считает, что авария с птицами не могла произойти из-за климатических изменений. "Мне приходилось слышать мнение зарубежных коллег, что из-за изменения климата начинает расти численность пернатых, которые представляют угрозу для полетов самолетов, но, я думаю, что об этом говорить рано", – пояснил Рыжов Москве 24.



По данным Росавиации , в 2018 году было до тысяч сообщений о столкновении с птицами, из которых 74 привели к проблемам с воздушным судном. Примечательно, что больше всего столкновений произошло именно в летние месяцы.

В свою очередь, летчик 1-го класса Андрей Литвинов выразил мнение, что защитить сам самолет от птиц практически невозможно.

"Такой защиты нет и быть не может. Как может какая-то защита располагаться прямо перед двигателем? Воздухозаборник нельзя перекрывать, все самолеты в мире так летают", – считает собеседник Москвы 24.