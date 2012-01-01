В РСТ объяснили порядок возврата денег за отмену рейсов после обстрела Израиля

Российские авиакомпании скорректировали или вовсе отменили ряд рейсов после атаки Ирана на Израиль вечером 1 октября. Могут ли пассажиры вернуть деньги за билеты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, разбиралась Москва 24.

Облетаем стороной

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Расписание рейсов из России в ряд стран Ближнего Востока пришлось скорректировать после того, как Иран выпустил 180 ракет по территории Израиля вечером 1 октября. По словам властей исламской республики, целью ударов были две базы ВВС и штаб-квартира разведывательной службы "Моссад". Генштаб Израиля уже пообещал "выбрать время" для ответа на эти действия.

На фоне событий самолеты российских авиакомпаний, вылетевшие в регион вечером 1 октября, были вынуждены вернуться обратно из соображений безопасности. Также это коснулось борта делегации РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который направлялся в Катар на саммит "Диалог по сотрудничеству в Азии".

Иран закрыл свое воздушное пространство в целях безопасности, рассказал представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язарлоу. Пока ограничения введены до 05:00 утра местного времени (04:30 мск) 3 октября. Росавиация же сначала выпустила рекомендации вообще воздержаться от полетов в Иран, Израиль и Ирак, однако затем немного смягчила их после анализа обстановки.





из сообщения Росавиации 2 октября в связи с угрозой безопасности полетов агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск. 3 октября полеты рекомендованы в период с 09:00 до 19:00 мск.

Также Росавиация посоветовала перевозчикам проявить повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты. Однако до этого многие авиакомпании уже скорректировали расписание на 2 октября. В частности, Red Wings отменила рейсы в Тель-Авив и обратно из Домодедово и Сочи, а иранская Mahan Airlines убрала два рейса между Тегераном и Москвой.

"Азимуту" пришлось вывести из расписания самолеты не только в Тель-Авив, но и Дубай. Также вылеты в ОАЭ и обратно задержала авиакомпания "Победа". "Уральские авиалинии" же приняли решение скорректировать маршруты в Дубай, введя дополнительную техническую остановку: таким образом, полет из Москвы в ОАЭ увеличится на 2,5 часа, предупредил перевозчик. О корректировке маршрута в Дубай также заявила и авиакомпания "Россия".

Ранее пассажир одного из рейсов в Дубай снял на видео из иллюминатора самолета, как иранские ракеты залетают на территорию Израиля. Судя по кадрам, снаряды летели друг за другом совсем недалеко от воздушного судна.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вовсе не исключил введения временных ограничений на полеты в страны Ближнего Востока.

Что делать с билетами?

На момент обострения конфликта в Иране находится примерно 30–40 организованных туристов из РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ее телеграм-канале появилось сообщение от компании, которая организовала туда путешествие с 22 сентября по 2 октября. По словам ее представителей, туристы временно задержались в Тегеране, однако они находятся в безопасности.





из сообщения организаторов тура в Иран Мы со всеми на связи. Настроение у всех спокойное, к ситуации все относятся с пониманием <…> Как только будет открыт аэропорт, наши туристы и коллеги вылетят домой.

Запросов о прерывании отдыха в Иране от российских туристов не было, отметила в беседе с РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе. Также в организации отметили, что в Ираке организованных путешественников нет и вовсе, а путевки в Израиль не продаются с октября 2023 года. Кроме того, с этого же срока действует рекомендация для россиян воздержаться от посещения этой страны без крайней необходимости, напомнили в посольстве РФ.

"Граждане России, желающие покинуть Израиль, могут воспользоваться коммерческими рейсами через международный аэропорт имени Д. Бен-Гуриона, который продолжает функционировать в штатном режиме", – говорится в сообщении ведомства.

У тех же пассажиров, которые не смогли вылететь вовремя, не должно возникнуть проблем с возвратом денег за билеты, подчеркнул в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"По общим правилам, которые действуют как в России, так и за рубежом, авиакомпания обязана доставить пассажира к месту назначения, если у него приобретен билет. Если по каким-то причинам рейс задерживается, авиаперевозчик должен организовать комфортное ожидание: питание, вода, заселение в гостиницу при задержке более чем на восемь часов. Если же рейс полностью отменяется – вернуть стоимость билета либо предоставить альтернативную перевозку, например, на иные даты или через другой аэропорт", – подчеркнул Мохов.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Эти правила действуют в том числе и при сегодняшней ситуации. Если задержка вылета рейсов произошла по непредвиденным для всех чрезвычайным обстоятельствам, обязательства авиаперевозчика все равно сохраняются.

Причем эти меры актуальны как для возвратных, так и для невозвратных билетов.

"Правила невозвратности действуют в том случае, если пассажир отказывается от перевозки по собственной инициативе. А когда она не состоялась из-за внешних обстоятельств, в данном случае стоимость возмещается", – объяснил эксперт.

Мохов отметил, что в большинстве подобных случаев перевозчики сами предлагали оформить возврат денег без каких-либо дополнительных действий со стороны пассажиров – по крайней мере, так они поступали при закрытии перелетов в других ситуациях. В любом случае специалист посоветовал обращаться за своими средствами в авиакомпании, на чей рейс был куплен билет.

Однако Мохов добавил, что не все приобретают их напрямую, используя для этого всевозможные агрегаторы и системы бронирования. А у них, по его словам, может быть своя политика в таком вопросе. В этой ситуации следует решать проблему с возвратом денег через сервисы, а не авиакомпании, заключил представитель РСТ.