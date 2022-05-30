В соцсетях спорят о поведении фанатов "Спартака" после финала Кубка России

29 мая московский "Спартак" стал обладателем Кубка России по футболу. В переполненных "Лужниках" красно-белые победили столичное "Динамо" со счетом 2:1. После игры фанаты "Спартака" настолько шумно отметили успех команды в центре города, что в дело пришлось вмешаться полиции. Расскажем, что произошло и что говорят в соцсетях о событиях на футбольном поле и вне его.

Москва – красно-белая

Фото: телеграм-канал Baza

Игра между "Спартаком" и "Динамо" прошла при рекордной для финала Кубка России по футболу аудитории – 69 306 болельщиков. Первый гол зрители увидели уже на 11-й минуте после удара нападающего "Спартака" Александра Соболева. В начале второго тайма "Динамо" за счет мяча Арсена Захаряна сумел отыграться, но на 72-й минуте красно-белым удалось забить победный гол усилиями Квинси Промеса.

Уже в добавленное к матчу время бело-голубые получили шанс забить второй мяч после назначенного в ворота "Спартака" пенальти. Но полузащитник Даниил Фомин пробил выше ворот. "Спартак" стал обладателем Кубка России впервые с 2003 года.





Паоло Ваноли главный тренер ФК "Спартак" Никогда не видел ничего подобного! Эмоции и восторг не описать, спасибо сопернику, спасибо моим футболистам, мы бились до самого конца. И, конечно, спасибо болельщикам – эта победа для них.

Об успехе команды высказались и в Кремле. На вопрос о поздравлении победителя Кубка пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Безусловно, конечно".

После игры успех бурно отпраздновали как сами футболисты, так и болельщики. На многочисленных роликах в соцсетях видно, как поклонники "Спартака" перегородили улицу Мясницкая, пели песни, обливали друг друга шампанским, зажигали файеры и петарды.

В итоге за нарушение общественного порядка задержали около 50 человек. В правоохранительных органах рассказали, что как таковых беспорядков не было, просто некоторые болельщики пытались выбежать на проезжую часть.

"Такие фанаты – не фанаты"

Фото: телеграм-канал SHOT

Говоря о матче, болельщики в соцсетях в первую очередь восхищаются ярким футболом и отличной организацией матча. Особенно по душе поклонникам "Спартака" пришлось выступление после игры певицы МакSим, которая исполнила свой хит "Знаешь ли ты". Эта песня уже давно стала неофициальным гимном красно-белых, поэтому артистке хором подпевали несколько десятков тысяч человек на трибунах, футболисты и сотрудники клуба.

"Гол и передача барнаульца Александра Соболева, не забитый пенальти в конце матча "динамовцами" и атмосфера на стадионе во время исполнения песни МакSим, которая передалась даже с экрана телевизора. Такие финалы хочется пересматривать снова и снова", – пишет на своей странице в соцсетях пользователь Дима Гладких.

"Аж слезы наворачиваются от победы в этом великом дерби всея Руси! И когда весь стадион поет вместе с певицей в "Лужниках", согласитесь, – это круто, давненько мы так не развлекались", – поддерживает пользователь Иван Моисеев.

Одновременно с этим в Сети бурно обсуждают события, которые произошли после матча в центре столицы. Многих возмутила слишком бурная радость болельщиков.

"Как же надоели эти футбольные хулиганы! Давно им надо пожизненно запрещать ходить на стадионы любых видов спорта. Это не наша, не русская культура так орать и драться! Это пришло с запада. В СССР люди культурно ходили на футбол, с дамами, в костюмах и галстуках, действительно болели и переживали. А что сейчас?! Там же сплошное быдло и обычные отморозки, все в татуировках. Жуть!" – убежден пользователь Андрей Андреев.



пользователь Мария Смирнова Такой футбол нам не нужен. Такие фанаты – не фанаты

"В такое неспокойное время для страны. Их энергию да в мирных целях", – соглашается Олеся Курзакова.

"Не в лесу живем, когда радость переходит в неадекватность или пьяный угар, приходится успокаивать", – написал Руслан Хазбулатов.

Также пользователи сравнивали происходящее на Мясницкой с беспорядками 28 мая в Париже после финала ЛЧ между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" и говорили, что действия полиции предотвратили французский сценарий развития событий.

"Ну хотя бы не как вчера в Париже. Тут все как-то культурно и спокойно", – написал пользователь Сергей Рюмичев.

"Это чтобы потом не было шабаша, как во Франции. Нафиг надо. У нас все идет на опережение, – считает Мартин Миронов.

При этом далеко не все называют поведение болельщиков "Спартака" ужасным. Многие пишут в комментариях, что даже в очень эмоциональном праздновании долгожданной победы нет ничего предосудительного.





пользователь Антон Чаплыгин Мирно покричали, немного подрались. Главное, что без убийств. Все ровно.

"Не надо ребят трогать, пусть порадуются. Это нечасто бывает", – убеждена пользовательница Лида Луговая.

"Драк, как говорят, не было. А эмоции у людей разные. Что, их теперь расстрелять? – негодует Игорь Типунов.

Некоторые пользователи написали о том, что в целом не против празднований футбольных болельщиков. В то же время они призывают отмечать триумф любимой команды так, чтобы не мешать окружающим и не нарушать закон.

