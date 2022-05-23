"Спартак" объявил о закрытии резервной команды из-за финансовых сложностей

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Футбольный клуб "Спартак" объявил о закрытии резервной команды, сообщает "Коммерсант".

Таким образом, "Спартак-2" не будет играть уже в следующем сезоне Футбольной национальной лиги. Руководство основной команды приняло такое решение из-за финансовых сложностей.

"В изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование "Спартака-2" признано нецелесообразным", – заявили в клубе.

Отмечается, что "Спартак" сосредоточится на развитии детско-юношеской школы и молодежной команды. Сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

"Спартак-2" создали в 2013 году. Он служил резервной командой для основного состава ФК "Спартак". В нем практиковались молодые футболисты и набирали форму травмированные спортсмены.

Ранее американский производитель спортивных товаров Nike принял решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом "Спартак" в связи с неучастием клуба в еврокубках будущего сезона. В "Спартаке" подчеркнули, что руководство коммерческого направления ищет нового поставщика формы. Компания Nike выступала техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

В начале мая UEFA отстранила российские футбольные клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/2023. В таблице коэффициентов России присвоят наименьшую сумму баллов, которую клубы набрали за последние пять лет.