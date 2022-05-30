Фанаты ФК "Ливерпуль" и "Реал" устроили беспорядки перед финалом Лиги чемпионов

Фанаты футбольных клубов "Ливерпуль" и "Реал" устроили беспорядки перед финалом Лиги чемпионов. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Изначально игру хотели провести в Санкт-Петербурге. Многие уверены, что в РФ такой картины, как в Париже, быть не могло. Все дело в особенностях организации и правилах посещения.

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