"Спартак" выиграл Кубок России по футболу

Фанаты футбольного клуба "Спартак" с размахом отметили победу команды в Кубке России. Красно-белые стали чемпионами впервые за 19 лет, и после окончания матча сотни болельщиков отправились в центр столицы.

Они перекрыли Мясницкую улицу, а когда народ начал жечь петарды, то уже вмешалась полиция. Чем завершился футбольный праздник? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.