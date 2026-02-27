Форма поиска по сайту

27 февраля, 16:57

Шоу-бизнес
Рэпер Гуф рассказал о планах оспорить условный срок

"Будем обжаловать": что известно о приговоре рэперу Гуфу

Рэпер Гуф заявил, что не согласен с решением суда, приговорившего его к году условно за самоуправство, и намерен подавать апелляцию. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы подписали перемирие"

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов), которого Наро-Фоминский городской суд приговорил 26 февраля к году условно за самоуправство, заявил, что не согласен с решением и намерен подать апелляцию.

Мы рассчитывали на прекращение уголовного дела и будем обжаловать. Потерпевший поддерживает нас – мы подписали перемирие. Непонятно со стороны справедливости, по конституции все сходится.
Алексей Долматов
рэпер

Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил журналистам о планах обжаловать приговор в апелляционной инстанции сразу после его вынесения. Второго фигуранта уголовного дела – Геворка Саруханяна – также приговорили к году условно. И для Гуфа, и для него суд назначил год испытательного срока.

При этом прокурор ходатайствовал о назначении фигурантам по 2 года условно. В ходе заседания рэпер извинился перед журналистами и потерпевшим. Однако суд отверг просьбу последнего прекратить уголовное дело.

К судебному разбирательству привел инцидент в бане в деревне Малые Горки Подмосковья, произошедший в октябре 2024 года. По одной из версий, музыкант приставал к администратору комплекса, по другой – отказался оплачивать оказанные услуги.

По словам администратора, в процессе конфликта она обратилась за помощью к брату, однако мужчины не смогли урегулировать ссору словесно, что привело к драке. В материалах дела указано, что Долматов и еще один фигурант, Геворк Саруханян, похитили у потерпевшего телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Также Саруханян якобы удерживал ему руки, а Гуф ударил оппонента в лицо и угрожал.

Позже появилась информация о том, что пострадавший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он зафиксировал побои и подал заявление на рэпера. Кроме того, в отношении музыканта составили протокол за мелкое хулиганство.

Гуф извинился в соцсетях перед сотрудниками полиции, своими родителями, журналистами и сотрудниками банного комплекса еще в октябре 2024 года. После инцидента музыкант также отправился на лечение в рехаб и вышел оттуда в начале декабря.

Наладилась личная жизнь

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/69kitana

На фоне судебных разбирательств стало известно о воссоединении Долматова с экс-возлюбленной, блогером Разият Салаховой. Помириться им помогла бывшая супруга исполнителя Айза (настоящее имя – Айза-Лилуна Ай), сообщили СМИ. Разият в своем блоге опубликовала фото, на котором запечатлен скрин видеозвонка с Айзой, на котором также присутствовал рэпер.

"Каждое утро у нас начинается одинаково", – подписала Разият.

Впервые о воссоединении пары сообщил сайт Super.ru со ссылкой на инсайдера. Поводом для слухов стало фото поцелуя, которое рэпер выложил в своих социальных сетях. Личность девушки на кадре Гуф не раскрыл, но источник утверждал, что это Разият. Кроме того, по данным СМИ, на воссоединение указывало возвращение Салаховой в Москву из Таиланда. В то же время в своем блоге она опубликовала фото с подписью, что миссия "уйти от него" провалена, и назвала себя "бабой Гуфа".

Отношения пары начали развиваться с декабря 2023 года, когда артист сообщил, что встретил "идеальную девушку". В то же время Разият в своем блоге рассказала об отношениях с Долматовым. В том же месяце они вместе отдохнули на Пхукете, после чего девушка стала активно публиковать совместные фото и видео.

В ноябре 2024-го Долматов сделал Разият предложение прямо во время концерта.

"Я говорил, что не женюсь никогда больше… Я хочу жениться опять! Не буду садиться на колено сейчас, но просто возьми это. 7 тысяч свидетелей", – сказал он.

Однако в августе 2025-го Салахова объявила о расставании с рэпером, сопроводив пост трогательным видео. Вскоре Гуф подтвердил информацию в разговоре с журналистами. В ноябре Разият признавалась, что они почти перестали общаться и заблокировали друг друга в соцсетях из‑за ее обид.

