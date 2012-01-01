Лариса Долина вышла на связь и рассказала о своем состоянии

Лариса Долина прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем: артистка вышла на связь с подписчиками и заверила, что она в порядке. Также певица рассказала о новом столкновении с мошенническими схемами. К тому же в прессе появились подробности того, как именно злоумышленникам в прошлом году удалось выманить у Долиной почти 200 миллионов рублей. Детали – в материале Москвы 24.

"Дай бог всем такого же прекрасного самочувствия"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

10 марта в Сети распространилась новость о том, что Лариса Долина обратилась к врачам из-за травмы плеча. По информации Shot, народная артистка РФ якобы почти не могла пошевелить рукой и испытывала "жуткие боли", а в результате обследования у 69-летней певицы обнаружили повреждение сухожилия.

Однако концертный директор исполнительницы хита "Погода в доме" Сергей Пудовкин оперативно опроверг тревожные новости. Он заявил, что у Долиной плотный гастрольный график, каждый день она выступает в новом городе. Кроме того, в рамках тура у певицы запланировано еще более двух десятков концертов.

"Это не реклама концертов, везде аншлаги, но вряд ли есть лучший ответ по поводу самочувствия Ларисы Долиной. Вы можете посмотреть на ее страницы в соцсетях и увидеть хронику ее передвижений по стране. Дай бог всем такого же прекрасного самочувствия", – добавил Пудовкин.

Он также напомнил, что 10 сентября Долина выступит в Кремле в рамках своего 70-летнего юбилея, а после отправится в тур по 70 городам России.

В этот же день представителю артистки пришлось сделать еще одно опровержение. Он рассказал, что от лица Ларисы Долиной мошенники собирали в соцсетях пожертвования якобы в помощь певице. Через бот велась рассылка, в которой говорилось, что звезда стала жертвой злоумышленников, которые лишили ее денег и крыши над головой. Пудовкин попросил поклонников не реагировать на подобные сообщения.

"Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники. Немедленно заблокируйте это сообщение", – предостерег он.

Позже сама певица опубликовала в соцсетях обращение к подписчикам, где подтвердила, что любая рассылка с просьбой перевести в ее поддержку деньги является фейковой. Артистка отметила, что "никогда денег ни у кого просить не будет". Также Долина отдельно высказалась о своем самочувствии.





Лариса Долина певица, народная артистка РФ Скажите, пожалуйста, я произвожу впечатление больного человека? Наверное, нет. У меня все в порядке. Я в полном здравии нахожусь. Я нахожусь в гастрольном туре, который продолжается. Мы уже дали концерты в Смоленске, в Калуге. Вот через минуту я выйду на сцену города Кирова, потом у нас Пермь, Ижевск и Набережные Челны. Все хорошо, друзья, не волнуйтесь.

Отдала мошенникам 200 миллионов рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В августе 2024 года артистка действительно стала жертвой мошенников: под их давлением Долина продала элитную квартиру в центре Москвы, а также отдала преступникам другие сбережения. Общий ущерб составил более 200 миллионов рублей.

Аферисты несколько месяцев "обрабатывали" певицу: звонили под видом "сотрудников спецслужб" и убеждали заключить фиктивный договор о продаже недвижимости площадью 236 квадратных метров, ведь ею якобы заинтересовались преступники. В итоге вырученные за жилплощадь 112 миллионов рублей Долина перевела на "безопасные счета" мошенникам.

9 марта этого года телеграм-канал Baza опубликовал подробности допроса артистки, где она пояснила, что поверила злоумышленникам после присланных видео. В первом ролике якобы представитель Росфинмониторинга на фоне флага РФ и портрета президента говорил, что силовики задержали женщину, которая оформила кредит под залог квартиры Долиной. Позже певице прислали и кадры "задержания" преступницы. После этих видео звезда и запустила процесс продажи квартиры.

Всего по делу о мошенничестве в отношении народной артистки РФ были задержаны четыре человека. В январе 2025 года суд обязал владельцев счетов, на которые поступили похищенные средства, вернуть Долиной более 69 миллионов рублей.



Ранее СМИ сообщали, что певица уже проводит уроки вокала в арестованной пятикомнатной квартире. Хотя судебное разбирательство с покупательницей недвижимости продолжается, артистка все-таки смогла попасть в нее.