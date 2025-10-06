Daily Mail: Кэти Перри и Джастин Трюдо строят отношения на расстоянии

Певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо продолжают подогревать слухи о романе. Какие отношения связывают исполнительницу и политика, расскажет Москва 24.

"Можно сказать, они влюблены друг в друга"

Впервые певица Кэти Перри спровоцировала слухи о романе с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо в конце июля 2025 года. Тогда исполнительницу хита Roar заметили за ужином с политиком в ресторане Монреаля, который продлился несколько часов. По данным издания Daily Mail, встреча все же была дружеской, однако через пару дней Трюдо был замечен на концерте Перри.

Знаменитости публично не комментировали свои отношения, а впоследствии их перестали видеть в компании друг друга. Но 4 октября в Daily Mail со ссылкой на источник из окружения исполнительницы сообщили, что исполнительница и политик симпатизируют друг другу и продолжают общаться на расстоянии.





источник, знакомый с ситуацией Они просто очень заняты и живут в разных городах, поэтому физически не могут быть вместе. Однако если и есть кто-то, с кем стоит поддерживать отношения на расстоянии, то это он. Он ей очень нравится, и она ему очень нравится. Можно даже сказать, что они влюблены друг в друга.

"Кэти очень, очень заинтересована в Джастине. Она говорит, что он настоящая находка, высококлассный парень", – отметил инсайдер.

По словам источника, пара порой по несколько часов тепло общается по телефону, а также активно переписывается. Кэти в этом плане внимательна и всегда найдет время, чтобы пожелать доброго утра или узнать, как прошел день, добавил инсайдер.

В настоящее время Перри находится в туре Perry's Lifetimes, который продлится до 7 декабря. После завершения гастролей у певицы планируется перерыв в графике, отметило издание.

"Если они не будут торопить события, то все получится. Даже если это несерьезно и не любовь, но определенный интерес друг к другу у них есть", – резюмировал анонимный источник.

Слухи о романе Перри и Трюдо появились вскоре после того, как певица разошлась с актером Орландо Блумом. Представители знаменитостей сообщили, что певица и актер еще в июне приняли решение расстаться, но остались в дружеских отношениях ради общей дочери Дейзи Дав.





представители Кэти Перри и Орландо Блума Они будут по-прежнему считать друг друга родными людьми, поскольку их общим приоритетом всегда будет воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении.

При этом конкретных причин расставания названо не было. По данным СМИ, разлад мог произойти из-за плотных рабочих графиков: возлюбленные стали много времени проводить по отдельности. Кроме того, отношения могли ухудшиться и на фоне критики, которой певица подвергалась в публичном пространстве в последнее время. По данным инсайдеров, Кэти якобы сильно переживала из-за плохих отзывов о ее мировом турне и негативных рецензий на альбом "143".

Поводом для хейта в соцсетях стал и полет Перри в космос в составе экипажа Blue Origin. После приземления певица поцеловала землю и превратилась в мем.

При этом, как утверждали инсайдеры, Кэти и Орландо старались сохранить свой союз и сделали для этого "все возможное".

Первый публичный выход Блума в статусе холостяка состоялся в конце июня 2025 года. Тогда Орландо посетил свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и журналиста Лорен Санчес без Кэти. Во время торжества актер был замечен в компании неизвестной темноволосой девушки: папарацци сняли Орландо, когда он приобнимал свою спутницу. Позже пресса уточнила, что незнакомкой оказалась стилист Джейми Мизрахи.

"Все очень, очень сложно"

Орландо Блум и Кэти Перри познакомились в 2016 году на вечеринке премии "Золотой глобус". Позже актер рассказывал журналистам, что первым заприметил певицу. При этом сама Перри обратила внимание на Блума только тогда, когда он случайно пытался забрать ее бургер.





Кэти Перри певица Я попросила помощников взять еду с собой и случайно увидела руку парня, который даже не сидел с нами за одним столом. Он просто подлетает к нам, хватает блюдо – и я ему говорю: "Эй, это мой бургер! Хотя... ты так горяч! Ладно, забирай".

C мая 2016-го пару периодически видели вместе, правда, уже в феврале 2017 года стало известно, что пути знаменитостей разошлись. По данным СМИ, разлад в паре произошел из-за несовпадений в жизненных приоритетах и неспособности найти компромисс. Тогда певица заявила в личном блоге, что в этой ситуации "никто не злодей и не жертва".

Перри и Блум возобновили отношения в 2018 году, а в 2019-м актер сделал возлюбленной предложение. Согласно информации СМИ, через несколько месяцев после этого события пара начала жить вместе. Кроме того, в Сети появились слухи, что знаменитости уже расписались. Однако сами Кэти и Орландо эти домыслы не подтвердили.

В 2020-м возлюбленные стали родителями девочки, которой дали имя Дейзи Дав Блум. Через год после рождения наследницы певица призналась в разговоре с журналистами, что материнство оказалось "лучшим чувством в мире", которое изменило ее жизнь.

Также в разных интервью Перри и Блум говорили, что сталкиваются с трудностями в отношениях. По словам певицы, из-за их темпераментов они склонны к горячим спорам. Актер же отмечал, что иногда между ними "все очень, очень сложно".

