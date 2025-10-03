The Mirror: Николь Кидман раздавлена слухами о новом романе мужа Кита Урбана

Актриса Николь Кидман отреагировала на слухи о новой возлюбленной своего супруга, кантри-музыканта Кита Урбана. Ранее СМИ сообщили о разводе звездной пары. Что известно о браке знаменитостей и разладе в семье, расскажет Москва 24.

"Она делала все, чтобы оставаться молодой"

Фото: instagram.com

Актриса Николь Кидман раздавлена слухами о новом романе супруга, кантри-музыканта Кита Урбана, сообщило издание The Mirror со ссылкой на подругу актрисы. По ее словам, звезду Голливуда особенно смутил тот факт, что новая избранница мужа моложе ее.





подруга Николь Кидман Если окажется, что у Кита есть отношения с другой женщиной, для Николь это будет настоящим унижением. Она делала все возможное, чтобы оставаться молодой и в форме. Не только ради экранных ролей, но и ради Кита.

Собеседница издания также отметила, что Николь постоянно спрашивала у Кита, остается ли она сексуальной со временем, ведь тема внешности была для нее больным местом. Такие вопросы могли надоесть музыканту.

СМИ написали о разладе в звездной семье 30 сентября, хотя инсайдеры сообщали, что знаменитые супруги живут отдельно с начала лета: Кит якобы купил собственное жилье в Нэшвилле. В свою очередь, Кидман не хотела расставаться.

По одной из версий, публикуемых в прессе, Урбан был недоволен потерей близких связей с супругой из-за их плотных рабочих графиков. Актриса и музыкант постоянно находились в разъездах: она была на съемках, а он отправлялся в гастрольные туры.

"Между ними была любовь, и они, возможно, все-таки не разведутся. Они вместе уже несколько десятилетий, так что есть условия, в которых они могут помириться. Однако в том виде, в котором они сейчас находятся, они не пара", – рассказал инсайдер изданию Daily Mail.

При этом в Сети также появилось предположение, что разлад в семье знаменитостей произошел из-за съемок Кидман в фильме "Плохая девочка". Друзья пары в разговоре с журналистами не исключали, что Урбану могли не понравиться откровенные сцены с участием супруги. Догадки подтверждает летний радиоэфир Кита, в котором его спросили о съемках Николь в этом проекте. Тогда музыкант резко прервал интервью, а позже не поздравил актрису с годовщиной отношений в соцсетях.

Согласно другой теории, разлад в паре произошел как раз из-за новой возлюбленной Урбана. При этом музыкант сам косвенно спровоцировал слухи о новом романе. На одном из своих концертов, за несколько дней до объявления о разводе, певец исполнял песню The Fighter, посвященную супруге, и неожиданно заменил слово "детка" именем 25-летней гитаристки Мэгги Бо, которая появилась в составе его группы в 2024 году. Вместо "детка, я буду твоим бойцом" он спел "Мэгги, я буду твоим гитаристом".

Видеозапись фрагмента опубликовала в соцсетях сама девушка с подписью "Неужели он и правда сказал это?"

"Нет ничего идеального"

Фото: instagram.com

Николь Кидман и Кит Урбан познакомились на благотворительном вечере G’Day USA в Лос-Анджелесе в 2005 году. По данным СМИ, музыкант сразу понравился актрисе, поэтому она проявила инициативу и оставила ему номер телефона. Однако в итоге Кит позвонил Николь лишь спустя несколько месяцев. Пара поженилась в 2006 году.

Музыкант множество раз публично благодарил супругу за помощь, которую она оказала ему в борьбе с наркотической зависимостью и даже посвятил ей песню Thank you. Урбан признавался, что рядом с Кидман у него произошло "духовное пробуждение". По данным таблоидов, всего через несколько месяцев после свадьбы певец по настоянию супруги начал проходить реабилитацию, а актриса поддерживала Урбана на протяжении всего лечения.

Еще в сентябре 2024 года не было намеков на разлад в семье знаменитостей. Тогда Кидман высказала журналистам свое мнение по поводу идеальных браков.





Николь Кидман актриса Нет ничего идеального. Все просто преподносится как идеальное… забудьте об этом. Идеального брака не существует.

Несмотря на то что инициатива разорвать отношения принадлежит Урбану, заявление на развод подала Кидман. По информации СМИ, в качестве причины расставания актриса указала "непреодолимые разногласия". В этих же документах есть соглашение о расторжении брака и план об опеке над совместными дочерями, 17-летней Сандэй Роуз и 14-летней Фэйт Маргарет. Девочки останутся жить с матерью, при этом 59 дней в году они будут проводить с отцом. Вопрос об алиментах не рассматривался.

По данным СМИ, совместно нажитое имущество актрисы и музыканта будет разделено между ними поровну. Журналисты отметили, что пара готовила все необходимые документы около месяца.

