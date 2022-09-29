Эксперт рассказал, кому выгодно ЧП на "Северных потоках"

На газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", проходящих по дну Балтийского моря, выявили четыре утечки. В связи с ЧП собственные расследования начали власти нескольких стран, включая Россию. Разбираемся, что послужило причиной утечек газа, а также кому это может быть выгодно.
"Беспрецедентный характер"
В понедельник, 26 сентября, стало известно о падении давления в нитке A газопровода "Северный поток – 2". ЧП зафиксировал диспетчер береговой площадки трубопровода. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм.
В этот же день падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток – 1". По данным компании-оператора Nord Stream AG, произошедшее, вероятнее всего, было вызвано физическими повреждениями. Обе утечки находятся к северо-востоку от Борнхольма в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Позднее шведская береговая охрана обнаружила четвертую брешь в "Северных потоках".
Датское энергетическое агентство сообщило, что утекла большая часть топлива. По словам главы организации, оставшийся объем газа может закончиться к 2 октября. В свою очередь, в министерстве окружающей среды Германии заявили, что утечки из обоих трубопроводов не представляют существенной угрозы для экологии Балтийского моря. В НАТО, комментируя инцидент, предположили, что речь может идти о диверсии.
Примечательно, что в районе пролегания газопроводов в ночь аварии заметили вертолет ВВС США. Он кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
После ЧП Швеция и Дания организовали свое собственное расследование произошедшего. Вместе с тем в ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. Генпрокуратура сообщила, что в результате умышленного повреждения газопроводов РФ причинили существенный экономический ущерб. Россия запросила проведение срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с ЧП. Оно запланировано на 30 сентября в 22:00 по московскому времени.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что произошедшее на "Северных потоках" могло быть терактом.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент США Джо Байден 7 февраля пригрозил "покончить" с газопроводом "Северный поток – 2". Она призвала американского лидера ответить на вопрос о причастности Штатов к инциденту на газопроводах.
Кому это выгодно?
В чрезвычайном происшествии на "Северных потоках" могут быть заинтересованы сразу несколько стран. Об этом Москве 24 заявил политический обозреватель Александр Асафов.
"Одна из них – это Украина, поскольку она ратует за разрушение любой российской инфраструктуры и нанесение любого урона и ущерба России", – считает эксперт.
Вывод из строя трубопроводов, через которые Россия поставляла газ в Европу, экономически выгоден и поставщикам-конкурентам – в первую очередь США, продолжает Асафов.
Однако официально установить причастное к ЧП на газопроводах государство вряд ли удастся, прогнозирует политолог.
"Помогать в расследовании никто не стремится, это европейские воды. Истину будет установить достаточно сложно. Если окажется, что причастны США, будут международные последствия, но какие – сказать сложно. Звучат предложения, что Россия должна наносить ответные удары, но, мне кажется, до этого не дойдет", – отметил специалист.
По его словам, Россия созывает заседание Совбеза ООН, посвященное ЧП на газопроводах, для того чтобы оповестить всех об инциденте и указать на тех, кто, вероятнее всего, приобрел выгоду.