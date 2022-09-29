Центр Москвы будет перекрыт 30 сентября

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

29 сентября, 19:24

Главная / Истории /

Эксперт рассказал, кому выгодно ЧП на "Северных потоках"

Теракт на государственном уровне? Кому выгодно ЧП на "Северных потоках"
происшествияполитика

На газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", проходящих по дну Балтийского моря, выявили четыре утечки. В связи с ЧП собственные расследования начали власти нескольких стран, включая Россию. Разбираемся, что послужило причиной утечек газа, а также кому это может быть выгодно.

"Беспрецедентный характер"

В понедельник, 26 сентября, стало известно о падении давления в нитке A газопровода "Северный поток – 2". ЧП зафиксировал диспетчер береговой площадки трубопровода. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

В этот же день падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток – 1". По данным компании-оператора Nord Stream AG, произошедшее, вероятнее всего, было вызвано физическими повреждениями. Обе утечки находятся к северо-востоку от Борнхольма в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Позднее шведская береговая охрана обнаружила четвертую брешь в "Северных потоках".

Датское энергетическое агентство сообщило, что утекла большая часть топлива. По словам главы организации, оставшийся объем газа может закончиться к 2 октября. В свою очередь, в министерстве окружающей среды Германии заявили, что утечки из обоих трубопроводов не представляют существенной угрозы для экологии Балтийского моря. В НАТО, комментируя инцидент, предположили, что речь может идти о диверсии.

Повреждение трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся имеющаяся на данный момент информация указывает, что это стало результатом преднамеренного, безответственного акта диверсии.
из заявления НАТО

Примечательно, что в районе пролегания газопроводов в ночь аварии заметили вертолет ВВС США. Он кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

После ЧП Швеция и Дания организовали свое собственное расследование произошедшего. Вместе с тем в ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. Генпрокуратура сообщила, что в результате умышленного повреждения газопроводов РФ причинили существенный экономический ущерб. Россия запросила проведение срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с ЧП. Оно запланировано на 30 сентября в 22:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что произошедшее на "Северных потоках" могло быть терактом.

Беспрецедентный характер этого события, похоже, что это какой-то террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного, энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент США Джо Байден 7 февраля пригрозил "покончить" с газопроводом "Северный поток – 2". Она призвала американского лидера ответить на вопрос о причастности Штатов к инциденту на газопроводах.

Кому это выгодно?

В чрезвычайном происшествии на "Северных потоках" могут быть заинтересованы сразу несколько стран. Об этом Москве 24 заявил политический обозреватель Александр Асафов.

"Одна из них – это Украина, поскольку она ратует за разрушение любой российской инфраструктуры и нанесение любого урона и ущерба России", – считает эксперт.

Вывод из строя трубопроводов, через которые Россия поставляла газ в Европу, экономически выгоден и поставщикам-конкурентам – в первую очередь США, продолжает Асафов.

Им эта история предельно выгодна для продвижения своего сжиженного природного газа (СПГ). Косвенно в произошедшем также заинтересованы Норвегия и Польша, которые в эти дни торжественно открыли морской газопровод Baltic Pipe (соединяет Польшу с норвежским шельфом через Данию. – Прим. ред.)
Александр Асафов
политический обозреватель

Однако официально установить причастное к ЧП на газопроводах государство вряд ли удастся, прогнозирует политолог.

"Помогать в расследовании никто не стремится, это европейские воды. Истину будет установить достаточно сложно. Если окажется, что причастны США, будут международные последствия, но какие – сказать сложно. Звучат предложения, что Россия должна наносить ответные удары, но, мне кажется, до этого не дойдет", – отметил специалист.

По его словам, Россия созывает заседание Совбеза ООН, посвященное ЧП на газопроводах, для того чтобы оповестить всех об инциденте и указать на тех, кто, вероятнее всего, приобрел выгоду.

Читайте также

Носатов Иван

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать