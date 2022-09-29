Эксперт рассказал, кому выгодно ЧП на "Северных потоках"

На газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", проходящих по дну Балтийского моря, выявили четыре утечки. В связи с ЧП собственные расследования начали власти нескольких стран, включая Россию. Разбираемся, что послужило причиной утечек газа, а также кому это может быть выгодно.



"Беспрецедентный характер"

В понедельник, 26 сентября, стало известно о падении давления в нитке A газопровода "Северный поток – 2". ЧП зафиксировал диспетчер береговой площадки трубопровода. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

В этот же день падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток – 1". По данным компании-оператора Nord Stream AG, произошедшее, вероятнее всего, было вызвано физическими повреждениями. Обе утечки находятся к северо-востоку от Борнхольма в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Позднее шведская береговая охрана обнаружила четвертую брешь в "Северных потоках".

Датское энергетическое агентство сообщило, что утекла большая часть топлива. По словам главы организации, оставшийся объем газа может закончиться к 2 октября. В свою очередь, в министерстве окружающей среды Германии заявили, что утечки из обоих трубопроводов не представляют существенной угрозы для экологии Балтийского моря. В НАТО, комментируя инцидент, предположили, что речь может идти о диверсии.





из заявления НАТО Повреждение трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся имеющаяся на данный момент информация указывает, что это стало результатом преднамеренного, безответственного акта диверсии.

Примечательно, что в районе пролегания газопроводов в ночь аварии заметили вертолет ВВС США. Он кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar.



После ЧП Швеция и Дания организовали свое собственное расследование произошедшего. Вместе с тем в ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. Генпрокуратура сообщила, что в результате умышленного повреждения газопроводов РФ причинили существенный экономический ущерб. Россия запросила проведение срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с ЧП. Оно запланировано на 30 сентября в 22:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что произошедшее на "Северных потоках" могло быть терактом.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России Беспрецедентный характер этого события, похоже, что это какой-то террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного, энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент США Джо Байден 7 февраля пригрозил "покончить" с газопроводом "Северный поток – 2". Она призвала американского лидера ответить на вопрос о причастности Штатов к инциденту на газопроводах.



Кому это выгодно?

В чрезвычайном происшествии на "Северных потоках" могут быть заинтересованы сразу несколько стран. Об этом Москве 24 заявил политический обозреватель Александр Асафов.

"Одна из них – это Украина, поскольку она ратует за разрушение любой российской инфраструктуры и нанесение любого урона и ущерба России", – считает эксперт.

Вывод из строя трубопроводов, через которые Россия поставляла газ в Европу, экономически выгоден и поставщикам-конкурентам – в первую очередь США, продолжает Асафов.





Александр Асафов политический обозреватель Им эта история предельно выгодна для продвижения своего сжиженного природного газа (СПГ). Косвенно в произошедшем также заинтересованы Норвегия и Польша, которые в эти дни торжественно открыли морской газопровод Baltic Pipe (соединяет Польшу с норвежским шельфом через Данию. – Прим. ред.)

Однако официально установить причастное к ЧП на газопроводах государство вряд ли удастся, прогнозирует политолог.

"Помогать в расследовании никто не стремится, это европейские воды. Истину будет установить достаточно сложно. Если окажется, что причастны США, будут международные последствия, но какие – сказать сложно. Звучат предложения, что Россия должна наносить ответные удары, но, мне кажется, до этого не дойдет", – отметил специалист.

По его словам, Россия созывает заседание Совбеза ООН, посвященное ЧП на газопроводах, для того чтобы оповестить всех об инциденте и указать на тех, кто, вероятнее всего, приобрел выгоду.

