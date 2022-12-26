Жители США и Японии рассказали о последствиях снежной бури

В США из-за снежной бури погибли не менее 50 человек, отменены более пяти тысяч рейсов, миллионы людей остались без электричества. В некоторых штатах температура опустилась до -45, а сугробы выросли до полутора метров. При этом в Японии после разгула стихии погибли 17 человек, еще 110 пострадали. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Война с матерью-природой"

Метель началась 21 декабря, затрагивая некоторые части США и Канады. Президент страны Джо Байден призвал американцев относиться к непогоде серьезно, потому что это "не как снежный день из вашего детства".

Через несколько дней метель переросла в шторм, который охватил еще больше штатов. Национальная метеорологическая служба США назвала явление беспрецедентным по масштабам. Снежная буря затронула территорию от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой.

По данным синоптиков, более 55 миллионов жителей центральной и восточной части страны столкнулись с различными угрозами, связанными с холодом. Из-за снежной бури отменили тысячи рейсов, а на дорогах начался хаос. 24 декабря в штате Огайо около 50 автомобилей столкнулись на трассе, погибли четыре человека. Почти 1,5 миллиона американцев остались без электричества, пишет The Guardian.

Шторм был особенно разрушительным в городе Буффало, штат Нью-Йорк.





Кэти Хокул губернатор Нью-Йорка Мы ведем войну. Это война с матерью-природой. Она бьет по нам всем, что у нее есть. Это войдет в историю как самый разрушительный шторм в долгой истории Буффало, который пережил много битв и много больших бурь.

По словам Хокул, жертвами снежной бури в городе стали семь человек. Часть из них замерзла в машинах, не сумев выбраться, уточнила она. Губернатор добавила, что объявленный в четверг режим ЧС продолжит действовать, а для помощи в борьбе с последствиями стихии задействованы бойцы Национальной гвардии.

В целом по стране от непогоды погибли не менее 50 человек, сообщили NBC News. В Associated Press считают, что в ближайшее время количество жертв может увеличиться, так как многие оказались в ловушках в собственных домах.

Кроме того, снежная буря привела к рекордному снижению добычи природного газа в США, так как сильный мороз заморозил жидкости в трубах, из-за чего скважины были закрыты. Показатели добычи снизились до 2,8 миллиона кубометров.

Ранее снегопады обрушились и на Японию. С 17 декабря сильные осадки идут на севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны. По данным местных СМИ, из-за последствий непогоды погибли 17 человек, еще 110 получили ранения. В некоторых городах возникли перебои с электричеством, сотовой связью и в железнодорожном сообщении.

Сугробы по пояс

Фото: JOSH THERMIDOR/EPA/ТАСС

Американцы активно делятся последствиями непогоды в социальных сетях. Жительница Миннеаполиса Мэдлин Райли написала, что поход до остановки 23 декабря стал для нее настоящим испытанием.

"Мои волосы замерзли у моего лица сегодня утром, когда я шла восемь кварталов пешком до автобусной остановки. Большинство тротуаров еще не были расчищены, поэтому я пошла по улице. Конечно, это не самый безопасный путь, но у меня на рюкзаке есть неоново-зеленый отражатель", – рассказала она.

Девушка отметила, что шла очень быстро, так как "угроза обморожения является хорошим мотиватором".

Американка Вики Холловэй написала, что 24 декабря в Мичигане сугробы были по пояс.





Вики Холловэй жительница Мичигана У нас сугробы около двух футов. Ветер и снег продолжаются. У нас есть электричество и интернет, так что все хорошо. Трактор собирается работать на улице. Честно сказать, такого снега я не видела очень давно.

Житель населенного пункта Эггертсвилл в штате Нью-Йорк Хизэр Джордан Ларсон написал, что в рождественский день непогода чуть успокоилась. Мужчина сопроводил пост фотографиями огромных сугробов на улице.

"Метель сместилась на юг, и, надеюсь, она не вернется. 48 часов подряд ветра со скоростью 65 миль в час и давление, равносильное урагану второго уровня, сугробы до семи футов. Впервые прошелся со снегоочистителем. Я потерял пару участков забора, но, к счастью, не терял электричество", – рассказал американец.

Еще одна жительница США Мишель М. Фонзи приехала в свой родной город Баффало на рождественские праздники и застала сильную метель.

"Она началась в пятницу с резкого падения температуры, снега, накатывающего при штормовом ветре, и минимальной видимости. Многие все еще без электричества, многие люди застряли по всему региону. Самое печальное из этого то, что некоторые стали жертвами, возможно, худшей метели в истории Буффало", – рассказала девушка. Она добавила, что стихия все еще не утихает.

В свою очередь, жители Японии также жалуются на непогоду. Куджира Мару 24 декабря выложил фото своей машины в Мураками, почти полностью скрытой под снегом.

Куджира Мару житель Мураками Город Мураками в 9 утра: впервые вижу закопанную под снегом машину. Ее спасение заняло два часа, мои руки выглядят так, будто сейчас взорвутся.

При этом житель поселка Хоккайдо с ником huuma9 написал в своем блоге, что когда проснулся утром 22 декабря, на улице было почти 40 сантиметров снега. "Поскольку температура была высокой, снег стал безумно тяжелым. У дорог снежные горы, и даже мы, любители уборки снега зимой, не можем справиться", – отметил он.

Мужчина добавил, что кому-то повезло, и они могут убрать снег с помощью техники самостоятельно, но есть немало одиноких людей, которые нуждаются в помощи.