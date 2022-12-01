Два человека погибли в результате удара более 30 торнадо в США – СМИ

Фото: AP Photo/Butch Dill

Не менее 34 торнадо обрушились на юг Соединенных Штатов. В результате удара стихии погибли два человека, передает телеканал ABC News.

"По официальным данным, мать и ее восьмилетний сын погибли в центральной части Алабамы, после того как по Штату пронесся ветер со скоростью до 115 миль в час", – говорится в сообщении.

По данным Национальной метеорологической службы США, также торнадо были зафиксированы в Миссисипи и Луизиане.

"В Верноне, в штате Миссисипи, сообщалось о граде размером с мяч для пинг-понга", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на побережье Флориды обрушился ураган "Николь". В результате погибли два человека. Сильный ветер разрушил пляжи и унес в море несколько домов.

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