Выжившие в авиакатастрофе под Актау рассказали о взрыве на борту перед крушением

Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился недалеко от казахстанского города Актау. По предварительным данным, из 67 человек, среди которых были россияне, выжили 32. Как мир отреагировал на катастрофу и что пережили спасшиеся пассажиры – в материале Москвы 24.

Птицы и взрыв баллона?

Фото: AP Photo/Azamat Sarsenbayev

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту которого находились 67 человек, совершал рейс J2-8243 из Баку в Грозный утром 25 декабря. По версии Росавиации, в пути лайнер мог столкнуться со стаей птиц. При этом в управлении здравоохранения Мангистауской области (Казахстан), на территории которой произошло ЧП, рассказали про взрыв баллона на борту.

Пилоты сообщили об отказе системы управления и приняли решение экстренно садиться в аэропорту города Актау в Казахстане. В 09:28 по московскому времени борт столкнулся с землей примерно в трех километрах от этой точки, рассказали журналистам в оперштабе.

Для ликвидации последствий на место прибыли более 700 человек и 82 единицы техники, привели цифры в МЧС Казахстана. Пожар на месте быстро потушили.

Премьер-министр республики Олжас Бектенов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, что госпитализированы 29 человек. При этом, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, всего спаслись 32 пассажира. В свою очередь, издание "Sputnik Казахстан" утверждает, что 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Все выжившие в основном сидели в хвостовой части лайнера, уточнили в оперштабе.

Предварительно, пилоты погибли в результате крушения. Судя по первым спискам поступивших в больницы, составленным управлением здравоохранения Мангистауской области, среди спасшихся 10 человек – россияне. В посольстве РФ подтвердили эту информацию.





из сообщения посольства РФ в Казахстане По предварительным данным, в результате крушения <...> пострадали 10 граждан России. Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь.

Начато досудебное расследование крушения самолета под Актау

Для помощи пострадавшим из Астаны направили борт санавиации, сообщили в местном Минздраве. Кроме того, из РФ прибыл самолет МЧС с медперсоналом и необходимым допоборудованием.

Жители Казахстана отправились в пункты сдачи крови, отметили местные СМИ. МЧС республики и Azerbaijan Airlines также организовали телефоны горячей линии. Росавиация находится в контакте с руководством перевозчика, авиационными властями Азербайджана и Казахстана. В "Аэрофлоте", в свою очередь, заявили, что помогут авиакомпании в перевозке родственников погибших и пострадавших пассажиров.

На связи находятся и главы Минздравов России и Казахстана Михаил Мурашко и Акмарал Альназарова, сообщил журналистам помощник российского министра Алексей Кузнецов. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что посольство РФ в Казахстане также в контакте с властями страны по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Департамент полиции на транспорте Казахстана возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также дело завели Следственный комитет РФ и Генпрокуратура Азербайджана. Власти двух республик создали госкомиссии по расследованию случившегося.

26 декабря объявлено в Азербайджане днем траура.

"Что-то взорвалось"

Фото: The Administration of Mangystau Region via AP

Один из выживших, Субхонкул Рахимов, записал видео сразу после того, как выбрался из самолета. Сначала он показал работу спасателей, а затем свое лицо с кровоподтеками.

Рахимов рассказал RT, что пилоты пытались три раза посадить борт в Грозном, но в регионе был сильный туман.

"В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", – сказал он, добавив, что даже в его спасательном жилете оказалась дыра от осколка.

Другой выживший тоже рассказал СМИ, что перед падением на борту случился хлопок.





выживший при крушении самолета под Актау Точно был взрыв в хвостовой части. Были осколки по салону.

Странные звуки упомянул также еще один пассажир, Заур Мамедов: он рассказал RT, что слышал "пару взрывов".

"Была пара взрывов, не знаю, что стрельнуло, ну а потом пару часов летели – и упали", – вспомнил мужчина.

Мать одной из выживших россиянок, Кристины Евстигнеевой, рассказала "112", что та летала в Баку по работе и возвращалась домой.

"Она живая, находится в тяжелом состоянии в нейрохирургии в городе Актау. Она по работе летела, должна была вернуться 27-го (декабря. – Прим. ред.)", – уточнила мама девушки.

В свою очередь, в аэропорту Грозного дядя одного из пассажиров Икбал Байрамов рассказал журналистам, что узнал своего племянника по видео с места ЧП.





Икбал Байрамов дядя одного из пассажиров Первый раз ко мне в гости захотел. <...> Я в Хасавюрте живу, приехал встретить его. Как узнал о происшествии? Я ж здесь был, и все по телефону говорят, все слышно, видно. Я счастливый, рад я.

По словам Байрамова, племянник в "нормальном состоянии" и даже может самостоятельно передвигаться.

Мировая поддержка

Фото: AP Photo/Azamat Sarsenbayev

Соболезнования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines выразил Владимир Путин. Российский лидер созвонился со своим коллегой Ильхамом Алиевым, который экстренно вылетел на родину, развернувшись по пути на неформальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге. Также Путин выразил надежду на тщательное расследование случившегося и объявил о помощи со стороны России.



(коллег на саммите. – Прим. ред.) хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление.

Владимир Путин президент РФ Я от вашего именихочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление.

В пресс-службе президента Азербайджана подтвердили факт телефонного разговора Алиева и Путина.

"Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и родственникам погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана, России и других стран, пожелали скорейшего исцеления пострадавшим", – говорится в официальном сообщении.

Сам Ильхам Алиев также выразил соболезнования и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По его словам, причины аварии пока неизвестны, и есть "разные версии" случившегося.

"Я думаю, что еще слишком рано об этом говорить. Дело должно быть полностью расследовано. Уголовное дело возбуждено Генеральной прокуратурой, и, естественно, общественность Азербайджана будет регулярно информироваться о результатах работы комиссии и ходе уголовного дела", – процитировала президента республики его пресс-служба.

Слова поддержки президенту Азербайджана направил и Касым-Жомарт Токаев. Это же сделали в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Дагестана Сергей Меликов и посольство Азербайджана в РФ. Телеграмму Алиеву направил и президент Киргизии Садыр Жапаров.

Слова поддержки жертвам катастрофы направили президент Сербии Александар Вучич, МИД Грузии и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Соболезнования принес и президент Белоруссии Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко президент Белоруссии Белорусы разделяют тяжесть постигшей братский народ Азербайджана беды и горе невосполнимых утрат.

Соболезнования направили и другие лидеры стран СНГ. Посольство США в Баку, в свою очередь, предложило помощь Азербайджану в связи со случившимся.