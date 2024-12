Выжившие в авиакатастрофе под Актау рассказали о взрыве на борту перед крушением

Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился недалеко от казахстанского города Актау. По предварительным данным, из 67 человек, среди которых были россияне, выжили 32. Как мир отреагировал на катастрофу и что пережили спасшиеся пассажиры – в материале Москвы 24.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту которого находились 67 человек, совершал рейс J2-8243 из Баку в Грозный утром 25 декабря. По версии Росавиации, в пути лайнер мог столкнуться со стаей птиц. При этом в управлении здравоохранения Мангистауской области (Казахстан), на территории которой произошло ЧП, рассказали про взрыв баллона на борту.

Пилоты сообщили об отказе системы управления и приняли решение экстренно садиться в аэропорту города Актау в Казахстане. В 09:28 по московскому времени борт столкнулся с землей примерно в трех километрах от этой точки, рассказали журналистам в оперштабе.

Для ликвидации последствий на место прибыли более 700 человек и 82 единицы техники, привели цифры в МЧС Казахстана. Пожар на месте быстро потушили.

Премьер-министр республики Олжас Бектенов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, что госпитализированы 29 человек. При этом, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, всего спаслись 32 пассажира. В свою очередь, издание "Sputnik Казахстан" утверждает, что 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Все выжившие в основном сидели в хвостовой части лайнера, уточнили в оперштабе.

Предварительно, пилоты погибли в результате крушения. Судя по первым спискам поступивших в больницы, составленным управлением здравоохранения Мангистауской области, среди спасшихся 10 человек – россияне. В посольстве РФ подтвердили эту информацию.



Для помощи пострадавшим из Астаны направили борт санавиации, сообщили в местном Минздраве. Кроме того, из РФ прибыл самолет МЧС с медперсоналом и необходимым допоборудованием.

Жители Казахстана отправились в пункты сдачи крови, отметили местные СМИ. МЧС республики и Azerbaijan Airlines также организовали телефоны горячей линии. Росавиация находится в контакте с руководством перевозчика, авиационными властями Азербайджана и Казахстана. В "Аэрофлоте", в свою очередь, заявили, что помогут авиакомпании в перевозке родственников погибших и пострадавших пассажиров.

На связи находятся и главы Минздравов России и Казахстана Михаил Мурашко и Акмарал Альназарова, сообщил журналистам помощник российского министра Алексей Кузнецов. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что посольство РФ в Казахстане также в контакте с властями страны по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Департамент полиции на транспорте Казахстана возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также дело завели Следственный комитет РФ и Генпрокуратура Азербайджана. Власти двух республик создали госкомиссии по расследованию случившегося.

26 декабря объявлено в Азербайджане днем траура.

Фото: The Administration of Mangystau Region via AP