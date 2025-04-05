Футболист Мюллер заявил, что покинет "Баварию" по окончании сезона

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Немецкий полузащитник Томас Мюллер покинет мюнхенский футбольный клуб "Бавария" по окончании текущего сезона. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

"Независимо от того, сколько минут я играю в сезоне, я получаю огромное удовольствие от игры вместе с футболистами нашей команды и легко мог бы быть в ней и в следующем сезоне, однако клуб сознательно решил не вести со мной переговоры о контракте на новый сезон", – указано в публикации.

Мюллер уточнил, что уважает шаг, принятый правлением "Баварии".

Ранее СМИ писали, что португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал" летом 2025 года. Как рассказал источник, футболист может подписать краткосрочный контракт с испанским клубом на один турнир в начале июня, когда откроются специальные трансферные окна.