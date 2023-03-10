Психолог рассказала, почему мужчина мог толкнуть подростка под поезд в метро в Москве

В Москве на станции метро "Киевская" мужчина толкнул под поезд 15-летнего подростка. После падения юноша не пострадал. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Нападавший ранее проходил лечение в психиатрической больнице № 1 имени Алексеева. Рассказываем подробности и разбираемся, что его подвигло на такой поступок.



Толкнул без причины

В столичной подземке днем 9 марта 61-летний мужчина без причины толкнул под поезд 15-летнего подростка. Все произошло на станции "Киевская" Кольцевой линии. Подозреваемого задержали оказавшиеся рядом пассажиры и передали полицейским. При этом молодой человек не пострадал. По данным Пятого канала, юноша свалился в желоб между рельсами, где ему удалось резко лечь. После инцидента он некоторое время не мог даже говорить. Однако сейчас мальчик дома, и с ним все в порядке.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Известно, что задержанный ранее не один раз обращался за психиатрической помощью в больницу. Мужчине предъявили обвинение. Ему также проведут психолого-психиатрическую экспертизу. На допросе он рассказал, что осознано толкнул подростка. Подозреваемый понимал, что мальчик может погибнуть. Он заявил, что раскаивается, при этом затруднился пояснить, с какой целью действовал. "Сам не понимаю... Конфликтной ситуации не было", – уточнил мужчина.

Жена задержанного Ольга Васильева рассказала, что в день ЧП супруга направили из психбольницы имени Алексеева в другой стационар, откуда впоследствии отпустили до ее приезда. Она отметила, что не в курсе его диагноза, но ранее мужчина лечился от длительной депрессии. "Первый раз и единственный 7 февраля он пытался меня задушить дома, поэтому он и оказался в больнице имени Алексеева", – пояснила Васильева, добавив, что с вероятностью 100% супруг не знал юношу, которого толкнул.





Ольга Васильева жена подозреваемого Скорее всего, подросток моего роста и выглядит как я. На месте подростка, вероятнее всего, должна была быть я.

По данным СМИ, подозреваемый может страдать шизофренией. В столичном главка СК РФ рассказали, что изъяли документы из учреждения, где он лечился, и сейчас изучают их. Источник РИА Новости сообщил, что сотрудников больницы якобы проверяют на предмет халатности.

В свою очередь, в Психиатрической больнице № 1 имени Н. А. Алексеева прокомментировали ситуацию. Главный врач учреждения Георгий Костюк пояснил, что сейчас проводится проверка всех этапов лечения мужчины. По его словам, пациент проходил терапию добровольно и был выписан в плановом порядке. Его направили в дневной стационар, куда привезли на больничном автотранспорте.

"Пройдя все, подчеркну, все необходимые процедуры и консультации в дневном стационаре, пациент самостоятельно покинул медицинскую организацию, присутствие родственников при этом необязательно. Пациент, покидая дневной стационар, находился в удовлетворительном состоянии и не проявлял никаких внешних признаков агрессии", – обратил внимание Костюк.



Погодный фактор?

Пациенты с диагнозом "шизофрения" иногда могут совершать импульсивные поступки, к которым их подталкивают внутренние голоса. Об этом Москве 24 рассказала психолог Наталья Наумова.





Наталья Наумова психолог У таких людей могут довольно неожиданно и непредсказуемо возникать перепады настроения. При этом необязательно ими движет агрессия, иногда обычное любопытство. Они могут совершить какой-то поступок из желания посмотреть, что будет.

Эксперт добавила, что в стадии обострения такие пациенты могут представлять опасность для окружающих. При этом в остальных случаях они, как правило, безобидны. Психолог уточнила, что на перепады настроения у психически неустойчивых людей могут влиять множество факторов, включая погодный. "Весной увеличивается продолжительность светового дня, а изменения световой активности ощутимо влияют на таких людей", – объясняет специалист.

По мнению Наумовой, мужчине, толкнувшему подростка под поезд, необходимо лечь в стационар и пройти более углубленный осмотр и лечение. В свою очередь, психолог Елена Соловьева рассказала, как в общественном месте можно определить присутствие неадекватных людей.

"В метро психически нездоровых людей очень много. Потому что их очень часто манит толпа. И поэтому надо быть внимательным к окружению, очень часто выручает. Как правило, можно распознать по тому, как он двигается, как он смотрит, как говорит", – комментирует эксперт.

Например, насторожить должно, если человек сам с собой ведет разговор, оглядывается, проявляет агрессию или плюется, уточнила Соловьева.

