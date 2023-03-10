Психолог объяснила причину присутствия психически нездоровых людей в метро

Фото: Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Для того чтобы понять, есть ли рядом с вами граждане, способные на неадекватные поступки, психолог Елена Соловьева советует внимательно изучить окружение. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"В метро психически нездоровых людей очень много. Потому что их очень часто манит толпа. И поэтому надо быть внимательным к окружению, очень часто выручает", – сказала психолог.

Соловьева отметила, что чаще всего психически нездоровые люди демонстрируют свой недуг через поведение: разговаривают сами с собой, говорят что-то под нос, странно двигаются, специфично одеваются.

"Бывают же люди, которые начинают себе под нос что-то бурчать, оглядываться, как-то начинать агрессивничать, плеваться, пытаться толкнуть кого-то", – добавила Соловьева.

9 марта на станции метро "Киевская" мужчина 1961 года рождения толкнул 15-летнего юношу под колеса подъезжающего электропоезда. Подросток жив, его здоровью ничего не угрожает. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

В день происшествия обвиняемый был выписан из психбольницы. Главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк заявлял, что мужчина прошел лечение с положительным эффектом и покинул стены медицинского учреждения без сопровождения. Врач отметил, что он не проявлял признаков агрессии.



МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул ребенка под поезд

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!