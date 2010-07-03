Знакомые подозреваемого в стрельбе под Воронежем рассказали о нем

Утром 9 ноября солдат устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор под Воронежем. В результате погибли три человека и еще один находится в больнице. Рассказываем о случившемся, а также выясняем, что могло стать причиной нападения.



Расстрелял и попытался скрыться

Фото: телеграм-канал Life Shot

Инцидент на военном аэродроме Балтимор под Воронежем произошел около 5 утра 9 ноября. Жертвами стрелка стали майор, ефрейтор и солдат-срочник. Еще один солдат-срочник был ранен.

Известно, что огонь открыл срочник из состава суточного наряда по парку. Он напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц. Информацию о происшествии подтвердили в Западном военном округе (ЗВО). В совершении расправы подозревается 20-летний солдат Антон Макаров.

Источник "Интерфакса" рассказал, что нападение мог спровоцировать конфликт рядового Макарова с проверяющим. Якобы солдат повздорил с майором, выхватил из его кобуры пистолет, после чего выстрели в него. На помощь майору прибежал водитель – его молодой человек также убил. "Затем он произвел выстрелы еще в одного солдата-срочника, который позже скончался, и скрылся", – пояснил источник.

В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета России рассказали, что нападавший убил офицера топором, чтобы получить оружие, а затем расстрелял двух сослуживцев и одного ранил. Представители ФГКУ "416-й Военный госпиталь Минобороны России" сообщили, что жизни раненого солдата ничего не угрожает: у него повреждены мягкие ткани в области ключицы и лопатки.

После инцидента СК возбудил уголовное дело. "Военным следственным отделом СК по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по признакам преступления, предусмотренного п. "а" части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 226 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, а также хищение оружия")", – сообщили в СК.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что для установления психического здоровья стрелка специалисты проведут исследования. Подозреваемого молодого человека уже задержали в селе Землянск Семилукского района Воронежской области. По данным источник в экстренных службах региона, он угнал автомобиль и направлялся к семье в Орловскую область. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал произошедшее. По его словам, преступность в вооруженных силах нуждается в профилактике.



"Ему было все равно, кому нагрубить"

В качестве одной из версий расправы над военными рассматривается нервный срыв, рассказал источник в ЗВО.

"По результатам проведенного в воинской части в Воронежской области предварительного разбирательства установлено, что никакого физического конфликта 9 ноября или в предшествовавший период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение, не было", – объяснил собеседник.

Об отсутствии каких-либо жалоб на рукоприкладство или дедовщину в части рассказали и в Союзе комитетов солдатских матерей России.

Соседка подозреваемого в нападении Ирина (имя изменено. – Прим. ред.) в беседе с Москвой 24 охарактеризовала его как обычного молодого человека.

"Он никогда не попадался в каких-то передрягах – алкоголь или разбой, криков никогда не было. Обычный парень из обычной тихой стандартной семьи", – рассказала девушка.

В свою очередь, бывшие одноклассники предполагаемого стрелка в интервью порталу Life описали его как человека неприметного, но порой беспочвенно агрессивного.





одноклассница Антона Макарова Вроде ходит спокойный, тихий, ни с кем не общается, но его очень легко можно вывести на эмоции. Такой агрессивный мальчик был, дрался со старшеклассниками. Ему было все равно, кому нагрубить. Если что-то не по его будет, то он ответит резко.

Эти слова подтвердил и другой одноклассник подозреваемого. "В основном он был тихим, закрытым, но очень часто срывался. С учителями не поладил или с одноклассниками", – объяснил он.

Вывести из себя Макарова могла незаслуженно поставленная оценка или отказ в списывании, добавил знакомый. Такое, по словам молодого человека, происходило часто.