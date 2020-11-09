Названа основная версия убийства военных под Воронежем

Фото: телеграм-канал Mash

Причиной нападения на военных под Воронежем мог стать нервный срыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Западном военном округе.

"В качестве основной версии произошедшего рассматривается нервный срыв", – сообщил собеседник агентства.

Он рассказал, что сразу же после инцидента было проведено предварительное разбирательство, после которого выяснилось, что между прибывшим офицером и совершившим нападение военнослужащим конфликта не было.

ЧП произошло около 5:00. В нападении на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части подозревается военнослужащий из состава суточного наряда по парку. Известно, что злоумышленник завладел оружием и скрылся.

25 октября 2019 года в Забайкальском крае солдат-срочник устроил стрельбу в воинской части во время сдачи караула. Восемь человек погибли, еще двое были ранены. Сообщалось, что за день до инцидента между солдатом и погибшими произошел конфликт.

